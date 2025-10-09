為氣候而走遊行11月登場　環團籲：強化2035減碳目標

▲10個環團聯合發起大遊行，並於今（9日）舉行開跑記者會。（圖／綠色公民行動聯盟提供）

生活中心／綜合報導

2025年被視為台灣氣候政策的轉捩點，10個環保團體聯合發起「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，預計於11/1上街，呼籲政府在聯合國COP30大會前，提出更嚴格的2035減碳目標、堅守非核減煤的能源轉型，並展現符合淨零路徑的承諾。這次行動邀請各行各業參與，強調共同打造氣候韌性、確保台灣永續發展。

本次遊行主軸圍繞三大韌性主題，共列出11項訴求。首先，在永續與世代正義方面，環團要求強化非核減碳政策，落實公平綠能與國土規劃，結合生態專業與在地知識，推動生態保護及恢復。此外，也主張保障青年世代的參與權、落實污染者付費原則，提升產業低碳競爭力。

在國家安全與自主韌性層面，團體訴求減少對進口能源的依賴，提升全民能源自主能力，並號召百工百業參與氣候調適，攜手守護未來。

第三部分則著重民主與多元文化韌性，包括建立不遺落任何人的支持系統，推動地方公正轉型、深化綠能開發民主參與，落實原住民土地主權及環境正義，並呼籲停止助長戰爭與種族滅絕，以防氣候危機惡化。

綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣指出，全球平均氣溫若超過工業革命前1.5°C的界線，極端氣候、乾旱、暴雨等災害將大幅加劇，生態系統面臨不可逆的危機。她強調，台灣今年首次與國際同步提出2035年氣候承諾，但現行減碳目標與策略仍有不足，難以確保2050年達成淨零排放。崔愫欣呼籲，必須凝聚社會共識，積極減碳、淘汰化石燃料，推動公正轉型，守護下一代的安全。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，政府應將2035減碳目標提升至基準年52%，而非現行38%，才能避免台灣陷入失序轉型，確保2050年達到淨零。趙家緯也強調，核電雖有重啟討論，但高成本、建設週期長及核廢料處理等問題，並不適合台灣作為氣候政策解方。

▲趙家緯認為，政府應提升2035減碳目標。（圖／綠色公民行動聯盟提供）

台灣製造業排放占比高，如何兼顧勞工權益與加速工業減碳，是公正轉型的重點。國發會雖已設立委員會，但資源分配與溝通機制仍待加強。遊行也邀請勞工團體共同發聲，要求政府在行動計畫中納入受衝擊族群的支持對策，促使企業履行公正轉型責任，並提升員工技能，建立具體支援措施。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，面對氣候危機，應以《國土計畫法》為基礎，整合能源、農業與環境政策，導入跨部會協作，並強化基礎設施、完善災害風險評估，以提升國土韌性。去年花蓮地震、颱風等災害凸顯極端天氣威脅，政府須將長期資料納入決策體系，預防未來災害。

▲黃靖庭表示，面對氣候危機，政府須完善風險評估。（圖／綠色公民行動聯盟提供）

各部會也被要求運用生態專業及在地知識，訂定2030自然零損失、2050棲地復育路徑，推動長期監測與OECM（其他有效保育地），保障原住民族土地與知識權益，實現生物多樣性零損失與淨零排放。

環境權保障基金會執行長凃又文則呼籲，氣候政策必須納入原住民族參與決策，讓部落成為治理夥伴。災害發生地多在原鄉，需尊重部落文化與土地脈絡，並落實「自由、事先與知情同意」（FPIC）原則，確保部落在災害防救及能源轉型有發言權。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜指出，極端天氣已成為各行業與家庭的日常挑戰，產業、醫療、教育、農漁等領域都受到衝擊。她強調，調適措施需成為地方與中央的標準配備，包括職場防熱、彈性工時、避暑空間、社福盤點、校園遮蔭、農漁導入耐熱品種等，讓社會能夠穩健面對未來災害。

環境規劃協會秘書長陳郁屏認為，政府自2016年積極推動能源轉型，雖然風光產業成長，但也帶來衝突與民心流失，制度不完善、資訊不透明、在地參與不足等問題亟待解決。她呼籲，中央與地方應攜手分擔責任，讓綠能發展成為全民共享的資產。

▲陳郁屏呼籲中央與地方應攜手分擔責任。（圖／綠色公民行動聯盟提供）

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵強調，台灣面臨氣候與地緣政治的雙重挑戰，能源安全至關重要。她建議發展「光電結合儲能」的微電網，提升家戶、農漁村及社區自主供電能力，減少進口能源依賴，強化國安與經濟韌性。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀則指出，極端氣候災害日益嚴重，政府應落實污染者付費，推動產業轉型與公開綠電承諾，並解決用電不均問題。她呼籲國營事業帶頭減少不必要產能擴張，正視塑膠污染對氣候的危害。

▲忻儀指出國營事業須正視塑膠污染對氣候的危害。（圖／綠色公民行動聯盟提供）

台灣青年氣候聯盟共同執行長吳昀芳質疑，現行決策是否真正考慮青年及未來世代的權益。她認為，氣候行動不僅是減碳速度，更關乎決策過程的公平與世代正義，應讓青年參與政策制定，才能實現永續與韌性社會。

國際特赦組織台灣分會法案政策主任劉李俊達表示，氣候變遷加劇資源稀缺，容易引發軍事衝突，並強調軍事行動與化石燃料消耗將惡化氣候危機。他呼籲台灣政府停止採購俄羅斯化石燃料，審視對以色列軍民產品的出口，避免成為種族滅絕的幫兇。