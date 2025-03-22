搶減碳商機　荷蘭B型企業建100%再生能源的電動車充電站

▲Fastned快速充電站。（圖／fastned）

●B型企業協會

台灣為達成2050年淨零排放目標，2040年起台灣將禁售燃油車，且推動廣設電動車充電設備。而歐盟淨零路徑目標，則是訂定2035年起禁售燃油車，但歐洲替代燃料觀察站 (EAFO) 資料，截至 2023 年底，歐盟才擁有 63萬個公共充電點，且每8個充電器中就有7個以上是不超過 10kW 功率的交流電 (AC) 充電器，而超過 22kW功率的直流(DC)充電站僅佔總數的 13.5% 。充電點嚴重分佈不均，荷、法和德三國家佔了所有充電數量約 61% (全球電動車超過燃油車的挪威不屬於歐盟)，歐洲汽車製造商協會(ACEA) 估計到 2030 年則需880萬個充電點，預計 2023 年到 2029 年全球電動車快速充電系統市場的複合年增長率為 7.31%。



百分百再生能源Fastned快速充電站扭轉氣候危機！

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荷蘭B型企業，快速充電公司 Fastned，使命是加速電動車移動，以遏制氣候危機。由米歇爾 (Michiel Langezaal)與巴特 (Bart Lubbers)於2012年創立時就成為歐洲充電基礎設施市場的領先者。米歇爾在荷蘭快速充電樁製造商Epyon工作，而巴特則是Epyon的投資者，他們都對電動車快速充電有著共同的信念。其快充電站以自然風格為設計基調，為駕駛者營造出溫馨的環境，充電 10-15 分鐘即可行駛 300 公里，結合百分百再生能源、無人商店、及線上APP、地圖資訊及時更新，提供最可靠、便利、愉快的充電體驗。 2023 年Fastned快充充電站更有效避免 96,148 噸二氧化碳排放，自2012 年共節省的二氧化碳總排放量現已達到171,762噸。

剛創立時Fastned正遇到荷蘭政府看準電動車的發展，於2011年開放在高速公路休息站設置快速充電站，他們把握機會在245個地點中得標201個，奠定了成功的第一步，目前在七個國家擁有超過320個快充充電站，共配備1,900個充電樁，屋頂由太陽能板組成，且使用當地電網的風能及百分百擁有歐洲原產地保證（GO）的再生能源。Fastned於2019年在泛歐交易所阿姆斯特丹分部上市，且2022年獲施羅德資本投資 7,500 萬歐元（約新台幣255億），並於2024 年發行共債券超過 8,200萬歐元（約新台幣279億），用於擴充現有的充電服務及在2030年在歐洲實現1,000個快充充電站的目標。

▲Fastned快充充電APP結合地圖、導航、充電樁即時查詢、充電進度等設計。（圖／fastned）

Fastned 尚未獲利，但分析師指出三年來，Fastned 的收入每年增長率為 71%，這遠高於大多數其他尚未獲利的公司。米歇爾表示：「我們已收購了500 多個地點，並經營318 個充電站，比以往任何時候都更有望在2030 年前擁有千個充電站的目標，我們知道歐洲電動車市場將持續成長，Fastned 將從中受益。」

快速充電站的挑戰與機會

建置快速充電站並非易事，若管理不善，將給當地電網及其營運商帶來巨大挑戰。且地點和資產所有權是成功的關鍵，以確保最具吸引力的地點能滿足電動車主的需求，但挑戰是歐洲石油和天然氣公司原本的加油站通常佔據這些黃金地段。

因此，米歇爾表示，他們先透過與歐盟委員會永續交通論壇等專家小組探討如何克服瓶頸，且因專注於建置100%的再生能源快充（大於150 kW）充電及儲能系統，且避開低壓電網，只與中壓電網連接，以降低整體的電網波動；且為了幫客戶建立最優質的充電體驗，他們先是主張政府透過開放、透明和有競爭力的報價來開放地點，更與為各城市政府、運輸業者等以最佳提案合作。

▲Fastned的快充充電站在歐洲的分布圖。（圖／fastned）

近期的最佳提案則是Fastned 2024年12月與倫敦交通局 (TfL) 旗下管理房地產機構 Places for London 成立合資企業，計劃到2030年在倫敦等繁忙路線沿線的五個地點開發建設多達 25 個400kW功率的快充充電站，並將依需求增加到 65 個；Fastned 計劃投入至少 3,000 萬英鎊（約新台幣12億），包括計劃為前五個站點提供的 1,600 萬英鎊的聯合資金。

Places for London 策略和規劃總監馬克法羅( Mark Farrow) 表示：「電動車充電基礎設施的擴張幫助倫敦市降低運輸污染和淨化空氣著實相當關鍵，與 Fastned 合作大大的提高了我們潔淨城市的信心。」

▲與倫敦交通局 (TfL) 旗下管理房地產機構 Places for London成立合資企業。（圖／fastned）

另，Fastned也與擁有超過 1,300 輛全電動汽車的荷蘭運輸知名品牌Noot Personenvervoer 合作，其總監馬丁·克辛( Martijn Kersing )説：「以永續的方式提供可靠、舒適的運輸，這是我們不斷努力的目標，Fastned 是歐洲提供 100% 再生能源高品質充電服務的市場領導者，與其合作不僅使運輸服務提升，更降低碳排！」

●本文獲授權,轉載自「B型企業協會」。專欄觀點不代表本網立場。