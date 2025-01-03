2024十大綠能新聞：英關煤電場、德淘汰核能、台「暫時零核」

▲氣候變遷，全球暖化。（圖／路透）

生活中心／綜合報導

回顧2024年，全球局勢更動盪不安，持續的戰爭、經濟挑戰以及氣候變遷問題無不影響世界的未來。其中，韓國總統尹錫悅的戒嚴宣布與彈劾案、阿薩德政權的垮台，以及烏俄衝突與以哈馬斯戰事的持續，都是重要的國際事件。同時，全球極端天氣事件層出不窮，如洪水、熱浪與乾旱等再次重創多個國家，2024年幾乎可確定是有紀錄以來最熱的一年，在這個被稱為全球沸騰時代 （the era of global boiling）的氣候危機中，全球領袖在聯合國氣候峰會中重申了推動減排、加速能源轉型的重要性。

全球平均溫度已經連續13個月創同月高溫紀錄，也已連續12個月比工業革命前高攝氏1.64度，顯示要達到2015年「巴黎協定」訂下的攝氏1.5度升溫幅度理想上限目標，困難重重，極端高溫也衝擊各地經濟。台灣再生能源推動聯盟（TRENA）選出2024國際及國內10大綠能新聞，掌握國內外再生能源的重要脈動，以做為下一步為氣候變遷展開行動的重要參考。

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以下為台灣再生能源推動聯盟所盤點 ，2024年國內外十大綠能新聞重點整理：

▲2024十大綠能新聞。（圖／台灣再生能源推動聯盟）

1、英關最後1座煤電廠 創G7首例

英國將成為七大工業國（G7）中頭一個終止燃煤發電的國家，最後一座位於英格蘭中部的電廠於2024年9月30日關閉，為英國超過140年燃煤發電的歷史畫下句點。

早在2015年，英國便宣布計劃接下來10年內將陸續關閉燃煤電廠，以利達成氣候目標。當年，英國尚有近30%的電力來自燃煤發電，但這一比率去年已降至僅剩1%多。

2、核能時代終結 德國關閉3座核電廠毅然走入廢核

俄烏戰爭導致天然氣供應來源減少，不少國家紛紛轉向核能以求供電穩定。「這是「（核能）時代的終結」，德國電力公司RWE在2024年12月15日午夜過後發表聲明，確認三座核電廠的電力已經跟電網斷開。在德國幾個大城，反核示威者紛紛走上街頭來紀念這個特殊的日子。保守派媒體《法蘭克福匯報》（FAZ）則以「感謝核能」一文，列出核能的貢獻。

3、IEA: 2025再生能源全球發電占比將超過燃煤

國際能源總署指出，預計2026年左右，低碳排來源將占全球近半發電量，而2023年只占不到40%；另估計到2025年年初，再生能源在總發電量將超越燃煤，占比超過 1 /3。

法新社報導，國際能源總署（IEA）發布的2024年度電力市場報告中指出，再生能源（特別是來自太陽能板）的總發電量占比將超過1/3，從2023年的30%增至2026年的37%。

IEA也估計核能發電量將在2025年創下新高。若加上核能，2026年全球幾乎有一半電力都來自低碳排來源；2023年低碳排來源所占發電量的比例還不到40%

4、全球升1.64度 極端高溫壓不住 衝擊各地經濟

全球平均溫度已經連續13個月創同月高溫紀錄，也已連續12個月比工業革命前高攝氏1.64度，顯示要達到2015年「巴黎協定」訂下的攝氏1.5度升溫幅度理想上限目標，困難重重，極端高溫也衝擊各地經濟。

彭博資訊和路透報導，歐洲氣候監測機構哥白尼研究所（C3S）公布，截至2024年6月的前12個月，各月均溫皆比工業革命前（1840至1900年）高出攝氏1.64度。2024年6月均溫16.66度也是有紀錄以來，連續第13個月破同月高溫紀錄。

2015年「巴黎氣候協定」力求將全球升溫幅度，控制在比工業革命前高攝氏2度以下，而最理想的是在攝氏1.5度以下。

5、離岸風電國產化爭議暫時和解 歐盟暫停WTO爭端解決程序

針對我國政府要求離岸風電廠商遵守國產化規則一事，歐盟2024年7月26日狀告WTO，台歐雙方經過數回合的諮商後，雙方已達成共識，我國同意在確保離岸風電計畫可如期併網供電的前提下，協助開發商因應在執行IRP（產業關聯性計畫）面臨的困難，而歐方則暫停WTO爭端解決程序。

歐盟與台灣協商的就是3-2期離岸風電部分，目前3-2選商結果已經出爐，為了讓廠商安心，台灣與歐盟協商內容也會納入簽約文件，經濟部表示，已向歐盟承諾，未來若還有3-3、3-4期將不會強制規定國產化。

6、核三廠2號機今起歲修 台灣核能供電罕見間歸零

核三廠2號機預計今年5月退場除役。點開台電官網，在各機組發電量中，核能供電罕見歸零。台電回應表示，透過靈活調度傳統機組和無碳再生能源出力，國內供電不會有影響。

7、中油台電明年籌組深層地熱鑽探團隊 拼1GW發電目標

經濟部次長連錦漳表示，將全力發展風光、地熱等再生能源，預期2050年再生能源發電占比達6至7成，為衝刺地熱發展，經濟部也已責成中油、台電等，規劃全台明年約有20個團隊啟動深層地熱鑽探計畫，盼地熱發電在2027、2028年達到1GW目標。

總統賴清德在國慶演說中強調，為落實台灣2050淨零目標，持續發展二次能源轉型，經濟部也繼續發展多元綠能政策，包括風力、光電、地熱和小水力等，預估2050年再生能源發電占比將達6至7成。

連錦漳表示，2023年台灣離岸風電裝置容量在全世界排名第7，為全球少數突破2GW的國家；截至2024年8月，已累計安裝364座風機，裝置容量達2.7GW。面對全球通膨，開發商反映成本很高，但成本高漲是全球議題，台灣的國產化成本僅占3至5%。

8、總統宣佈成立氣候變遷委員會 童子賢任副召集人

總統賴清德今天在就職滿月記者會表示，必須正視「氣候崩潰」急迫問題，以最積極態度面對全球性氣候變遷，將成立「國家氣候變遷對策委員會」，要從國家視角的氣候治理，進行跨國合作；2050淨零轉型不再只是理念倡議，而是必然未來。

賴總統上午由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮陪同，在總統府召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」三大任務型編組，未來每季召開會議，總統親自召集，為國家發展擬定戰略。

9、立院「能源轉型2.0座談會」 蔡其昌：挑戰較過去8年嚴峻

立法院聯合國永續發展策進會與台灣再生能源推動聯盟，在立法院舉行「能源轉型2.0關鍵議題座談會」中，策進會會長蔡其昌表示，半導體、AI是台灣經濟成長的兩顆引擎，如何平衡耗電及面對立院不過半等內部矛盾衝突，讓台灣經濟成長動能不停滯，同時達成淨零碳排目標，即將面對的是比過去8年更嚴峻的挑戰。

立法院聯合國永續發展策進會與台灣再生能源推動聯盟今邀集公私部門代表，在立法院紅樓舉辦「能源轉型2.0關鍵議題座談會」，討論多項再生能源議題，立法委員蔡其昌、蘇巧慧、林楚茵、邱議瑩、洪申翰、賴瑞隆，以及行政院副院長鄭麗君皆出席與會。

10、彭啟明喊2032年減碳40%

環境部長彭啟明提出，2032年減碳40%。 據環境部公布的2024年國家溫室氣體排放清冊，台灣2022年排碳僅較基準年2005年減少1.77%，距離目前2025年減碳10%、2030年減碳23%至25%目標，仍有一大段距離。未來進一步提高目標後，要達標更是充滿挑戰。 環境部成立滿一周年時，彭啟明表示，未來綠色成長戰略將籌畫結合綠色金融，每年投入千億，帶動兆元級投資、創造百萬個綠色工作機會與新興綠領工作，朝向2032年減碳40％、2035電力排碳係數降至每度300g以下目標。