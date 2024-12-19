產創條例修法提高投資抵減至多18億元　今將通過院會版本

▲《產業創新條例》修法 3大方向以因應投資趨勢，今（19）天將交付行政院會討論，力拼在立法院本會期三讀。圖為經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者潘姿吟／台北報導

針對即將屆期的《產業創新條例》第10條之1投資抵減，經濟部已預告修正草案的3大方向，包括協助產業因應人工智慧（AI）與全球淨零排放趨勢，提高投資抵減金額上限至18億元，並促進投資新創事業和強化公司對外投資。該草案將於今（19日）交付行政院會討論與通過院會版本，力拼在立法院本會期三讀。

經濟部表示，《產創條例》10-1條修法，將保留現行智慧機械、5G系統及資通安全產品或服務等項目，並增訂人工智慧（AI）、節能減碳項目，以促進產業運用租稅優惠積極投資。同時，將現行適用投資支出金額上限新台幣10億元提高至18億元，並將施行期限延長至2029年12月31日，與《產創條例》其他租稅優惠條文一致。

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此外，經濟部也將修訂第23條之1及第23條之2，以協助新創事業取得營運發展所需資金。有限合夥創投事業之實收出資額門檻，將由現行3億元調降為1.5億元，其中，投資新創事業金額比例提高至50%。

另，除現行個人投資設立2年內高風險新創事業公司規定外，增訂個人投資設立2年以上、未滿5年之高風險新創事業公司符合要件者，也得適用本條租稅優惠。

為了讓產業能在2025年順利銜接新的數位轉型，經濟部表示，已經展開了多場產業座談會，並將在10月5日至10月18日進行14天的預告期，把相關法案送交行政院和立法院審議，期望在本會期內完成修法程序。

主要修訂的法條包括第10條之1、第23條之1及第23條之2，預計將在2025年1月1日全面施行。這些法條的修訂，將有助於推動產業數位化和達成淨零排放的目標，同時促進創業投資事業與新創事業的發展。

經濟部表示，這次的法案修訂具有急迫性，因為台灣需要讓產業有足夠的時間準備，以便在2025年順利進行數位轉型。這將是台灣產業未來發展的重要里程碑，也是我們推動經濟發展的重要策略。