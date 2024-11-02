核電延役的兩大基本問題　美核安專家：業者敢面對嗎？

▲南韓慶尚北道慶州市月城核電廠在今年（2024年）6月22日發生2.3噸儲存水外洩事件。（圖／翻攝自韓國水電與核電公司官網）



● 萊曼博士（Edwin Lyman）／憂思科學家聯盟核電安全主任／綠盟整理

關於核電廠延役安全的基本問題有兩個。首先，核電廠業者是否能夠確實，並且定期地檢查和維護所有經歷老化、劣化的零件，以在問題惡化成為隱患之前，及時發現。其二，對於無法修復或更換的零件，業者是否能確保，它們在核電廠延役期間內保持完整性和功能性？業者可否證明，這類零件在核電廠最終關閉時，它們仍然正常運作？在考慮更新核電廠運轉執照時，我們應該確實提問。

不過，在考慮核電廠是否延役時，還要提出許多問題。隨著長期累積的機組運轉經驗， 現今人們已然認識更多新型事故，或更為嚴重的事故。問題在於，當年核發運轉執照時，從未考慮過現今的新型事故，如此一來，核電廠是否真的安全無虞？業者能提供有關該核電廠的足夠資訊嗎？其次，長期運作出現一些未曾預料的事件，這也引發對核電廠基本安全的風險。

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此外，核電廠最初的執照是基於幾十年前，基於當時知識所理解的地震風險、洪水風險，以及其他自然災害風險。然而，隨著知識持續累積，現今更加理解地震風險和洪水風險。

再者，氣候變遷造成更嚴重的自然災害，增加颶風強度。美國最近所經歷颶風海倫，造成始料未及嚴重洪患。這些資訊演進，必然引發疑問，核電廠現今是否仍然安全？

最後，在過去幾十年中，關鍵基礎設施的恐攻風險或潛在威脅已然增加。例如：美國在2001年9月11日對世貿中心和五角大廈的攻擊。正如我們先前所述，核電廠所在之處可能會淪為戰區，正如在烏克蘭的札波羅熱核電廠的情況。而該等核電廠最初獲得執照和建造時，並非為承受軍事攻擊所設計。由於情況持續變化，讓核電廠的延役，便不盡合理，而核電廠所在之處更可能不再安全。

但不幸的是，美國核能管制機關在考慮延役許可時採取非常狹隘的觀點。他們並不考量我剛才所提，在外在情況不斷變化的所衍生的問題，而是僅關注核電廠的老化，並假設其他一切，一如既往。因此，在執照延長時確實需要考慮相關基本問題，而不僅僅專注於核電廠機齡。我們並不全然認同美國管制機構的做法。其他某些國家在考量核電延役時，會更全面地檢視問題，在這方面做得比美國好。

美國管制失敗案例：戴維斯貝西核電廠

美國有個著名案例，彰顯老化管理不善的後果。這是在俄亥俄州戴維斯貝西核電廠（Davis-Besse）所發生。 正如我先前所述，老化管理的目標是建立嚴密的檢查制度，以便在問題危及機組，造成嚴重事故之前，及早發現。

早在2002年就發現，戴維斯貝西核電廠反應爐容器頂部已形成約莫菠蘿大小的孔洞。 事實上，頂部只剩很薄一層金屬。若未及時發現，反應爐壓力容器很可能會破裂，繼而發生冷卻劑流失，引發爐心熔燬。由其他核電廠的運轉經驗顯示，這類問題之所以會出現，是多方面失誤所致。

核電延役的成本壓力

其他核電廠的運轉經驗強烈顯示潛在問題，而核電廠和管制機關卻忽視警訊。儘管潛在的問題相當嚴重，管制機關仍然出於經濟原因允許核電廠繼續營運。

造成問題的根本原因是經濟考量，因為核電廠業者關閉電廠之時，遂有責任購買替代電力，提供給原先用戶，所以能拖就拖，盡可能去延後昂貴的檢查和維修，延後購買替代電力。

▲綠色公民行動聯盟邀請憂思科學家聯盟（The Union of Concerned Scientists）核電安全主任埃德溫．萊曼博士（Edwin Lyman）進行線上演講。圖為：戴維斯貝西核電廠反應爐頂部的洞。（圖／綠盟提供）

上圖這張著名的反應爐容器頂部孔洞的照片引發關注，因為隨著世界各地的反應爐老化，問題越發彰顯。隨著反應爐的老化，腐蝕會加劇，零件故障的發生率也將隨之增加。因此，隨著反應爐的老化，檢查應該更為頻繁和深入，並且應投入更多資金用於修復和更換老化和故障的零件。隨著電廠的老化，維持正常運行越具挑戰性，成本也越來越高。

但與此同時，核能產業在美國和許多其他國家面臨著日益增加的成本壓力。正如我之前提到，許多核電廠的運行成本已經非常高，尤其是考慮到風能和太陽能等再生能源成本的下降。因此，這給電力業者帶來沉重成本壓力，業者不願增加檢查頻率與維護費用，只想反其道而行。

這裡的危險在於，由於老化問題日益嚴重，類似戴維斯貝西核電廠的事故可能陸續出現，並增加事故發生的風險，而發現問題和修復前，可能已經造成潛在危害。因此，為確保核電延役的安全，管制機構必須確保這些財務壓力不會損及有效的安全檢查。

此外，即便財務壓力不會影響檢查的有效性，但是核電廠裡面，仍有不易檢查，無法檢查之事，只能從外觀，大致判斷機組零件是否正常，是否構成核電廠延役的風險，這種不確定性代表，核工業無法完全消除核電廠因老化而衍生風險。

反應爐壓力容器脆化

反應爐壓力容器是機組關鍵零件，這是一個鋼製容器，用於儲存核燃料。泵水進入反應爐爐心，並在容器內循環，最終將水轉化為蒸汽，驅動渦輪發電。所以反應爐壓力容器是保護核燃料的主要包覆層之一。

如我之前所提，老化的主要影響是鋼製反應爐容器的中子輻照，特別是連接容器各部分的焊縫。中子輻照會使容器隨著運轉而脆化，這是個嚴重問題。因為如果發生冷卻劑損失事故，緊急爐心冷卻系統會向反應爐容器注入冷水，而這些冷水可能會導致容器出現裂縫。在壓水式反應爐中，這種情況被稱為壓力沖擊，反應爐容器實際上可能會急劇破裂，導致一場難以控制的事故。

這裡的問題在於，這種老化現象不易預測，它非常複雜，尤其是因為反應爐容器由不同材料製成，並且受到不同程度的中子輻照。焊縫特性使得問題尤為棘手。因此很難準確預測老化情況，特別是在超過60年的使用年限。

經正常的分析方法發現，美國某些老舊反應爐在運轉期間，特別是在延役60年期間零件會脆化。為解決這個問題，核能管理委員會遂改變規則，並允許核工業者使用替代方法，證明反應爐運轉超過 40年的合理性。在我看來，目前此事是否安全，尚未可知，因為分析本身依賴於某些可能不必然有效的假設。

核電廠環境的變化

由於這些不斷變化的情況，尋求延役的機組可能會面臨與最初興建時截然不同的環境。例如：人口密度可能會增加。許多反應爐最初設置在美國鄉村地區，周圍人煙稀少，在40年後，既有機組卻位於人口密集地區。

核電廠是否足以因應潛在的自然災害，例如：洪災規模遠高出建廠之時的預期災害規模。再者，在福島核災後，分析美國每座核電廠，發現它們實際所面臨的洪災風險，遠比最初取得興建執照時的風險要高。不過核管會卻未要求核電廠就此升級防洪措施。為維護核安，在考量是否延役核電廠時，必須審慎評估這類機組，是否仍然位於最初合適興建的地點。

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