核電與氣候變遷的關係　綠盟邀美核安專家討論「核電延役」邏輯

▲美國賓州的三哩島核電廠（Three Mile Island Nuclear Generating Station）曾在1979年發生全美最嚴重的核事故。（資料照／路透）

● 萊曼博士（Edwin Lyman）／憂思科學家聯盟核電安全主任／綠盟整理



憂思科學家聯盟（UCS）是一個自1969年成立的美國非營利組織，50多年來，一直是核電安全和維安監督團體。我們既不支持核電，亦不反對核電。我們認為，如果核電要在電力系統發揮作用，就必須確實評估和有效解決核電的安全、維安、核武擴散，以及成本問題。

核電與氣候變遷

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在經過數十年的發展停滯之後，核電作為一種低碳替代方案正在世界各地再次受到關注，核電可以幫助消除化石燃料的使用，並減緩氣候變遷，或有可能為資料中心運作人工智慧提供電力。

核電在美國與其他國家，被稱為是「清潔能源」，然而，核電並不「清潔」，與風電、太陽光電等其他低碳發電方式相比，核電有許多缺點，如：釋出高放射性物質，這類物質會危害環境，以及帶來公共衛生風險。同時核電的圍阻體必須要達到某種程度，方能確保安全，所以核電並不必然「清潔」。

全球在2011年目睹，3座機組在福島核災發生爐心熔燬。並釋出大量放射性物質及污染，所以核電有其潛在的風險。

除核電廠本身營運的物理安全問題，核電廠的維安問題也是重要考量，首先，即使核電廠的內部安全運作，核電廠本身極容易受到破壞或軍事攻擊。正如自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，世界已然看到，烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠已成為軍事衝突的目標。

核電廠發生事故的可能性極高，或由於意外砲擊，或由於核電廠周圍軍事衝突，或出於蓄意攻擊，使核電廠成為武器。

核電還有核武擴散的問題，核電的獨特之處在於，和平用途的核電廠相關設施，可能會遭濫用，製造核武。

即便是以和平的目的發電，核電也會產生高放射性物質，並做成武器，如北韓，危險就不言而喻。

核電會產生高放射性廢棄物，並且在數十萬年內都具有危險性，目前唯一安全處置核廢料的方式就是掩埋於深地質處置場。全球使用核電的國家很多，只有芬蘭確立並興建深地質處置場。在美國等其他先進國家，對於核廢料的長期解決方法，並無進展。

此外，核電在許多國家其實相當昂貴。在某些國家，經比較發現，核電比化石燃料發電還要昂貴，相較風力發電及太陽能發電，核電也不便宜。

增加核電？ 能否安全且經濟地擴張仍尚待解決

現在，關於擴張核電的討論又重新出現，核電發電量可能增加3倍，才能在未來數十年內完全取代化石燃料，滿足既有的供電需求。想要滿足人工智慧資料中心的額外需求，核電供電量得遠遠超過既有需求。但這表示我們需要延長現有核電廠的使用年限嗎？或是重啟已經除役核電廠嗎？

現在全球約有400座正在運轉的反應爐，若要滿足我們的電力需求完全依賴核電，代表這400座核電廠在運轉執照屆滿後，必須全數延役。

美國有些機組因經濟因素關閉。現在有人提議，使這些核電廠重新運轉，包括1979年發生熔燬的三哩島反應爐的姐妹機組。也有人提議，讓現在正在運轉中的核電廠功率增加25%。

若要在未來使核電發電量增加3倍，代表將要在未來30年、每年持續興建數十座核電機組。這樣的大規模擴張，勢必會引發關於是核能能否在全球安全地運轉，同時也要確保不會大幅增加成本。因此，核能是否能安全且經濟地擴張，仍是尚待解決。

美國核電機組群2/3機齡已超過40年

延役在美國稱為執照展延，美國最初所核發的執照是40年，這代表在2030年前，幾乎所有的核電廠都會除役。為解決執照屆期的問題，美國的核能管理委員會打算使運轉中的反應爐執照延長20年。目前幾乎每座核電廠都已獲得執照展延，因此，目前美國核電機組群中有超過2/3的機齡超過40年，全體平均機齡約為43年。

此外，管制機關制定程序，讓核電廠可以申請二次20年的執照展延，使機齡達80年。至今已有3座核電廠，6座反應爐，實際獲得延役20年。甚至還有關於第三次20年延役的討論，這允許核電廠，運轉至100年。

核電延役的邏輯為何？

核工業所提出的基本理由是「核電廠如同經典老車，妥善保養，就永遠可以上路」。核電廠真的可與老車相提並論嗎？核電廠實際上遠比老車複雜，即便我們可以定期檢查與維修機組，以因應機組老化所引起的退化，卻仍有部分零件既無法修復，也無法更換。

例如，鋼製反應爐壓力容器，係用於驅動核連鎖反應，以產生能量，當反應爐壓力容器持續受到核分裂所釋放的中子撞擊，遂使金屬脆化，或實際上使金屬成為可能破裂的脆性材料，反應爐因而存在的裂開風險。

腐蝕過程在核電廠內部持續發生。由於高熱、水、化學作用，乃至於輻射影響，核電廠內部環境十分嚴峻，使得核電廠內許多金屬零件產生裂縫。

用於在發生火災時輸水的消防系統管線，絕大部分位於地下。地下另有儲槽。這類設備在設計之時，原本就無意更換或維修。但電纜周圍的絕緣層會受到熱和其他環境因素影響，造成劣化，因而導致火災風險增加。

核電廠設有大量的電纜，數公里的電纜遍布各處，而這類電纜最初並不打算替換。但是電纜周圍的設施會受到高溫和其他環境因素的影響，最終會導致老化，從而增加火災風險。

同樣關鍵之事在於，用來防止放射性物質泄漏的鋼筋混凝土圍阻體，在核子反應爐爐心出現故障時，可否發生作用。以壓水反應爐大型鋼筋混凝土的圍阻體為例，我們可以看到，圍阻體本身也會受到多種因素的影響，而隨著時日漸長而減弱其強度，並可能發生化學反應，導致老化、劣化。

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