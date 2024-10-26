醫療碳排放占全球溫室氣體排放4.4%　台29醫院發布永續報告

▲CSRone永續智庫與TAISE共同舉辦的2024亞太醫療永續轉型論壇。蔡司台灣在現場展示眼底光學斷層掃描儀 (OCT) 搭載AI科技以及數位化平台系統。（圖／CSRone永續智庫提供）

生活中心／綜合報導

面對氣候變遷對人類健康的威脅，醫療產業的碳排放約占全球溫室氣體排放的4.4%，台灣醫療產業積極尋求減碳之道。目前，全台已29家醫院發布永續報告書，並有96家醫療院所簽署由台灣永續能源研究基金會（TAISE）發起的「醫院永續發展倡議書」。CSRone永續智庫與TAISE共同舉辦的2024亞太醫療永續轉型論壇，邀請國內外醫療業者及大廠代表共同分享低碳與智慧轉型的成功經驗。

論壇中，衛生福利部中央健康保險署署長石崇良和醫事司司長劉越萍，各別分享了數位醫療及淨零政策。石崇良署長指出，台灣面臨高齡化社會、慢性病負擔及醫療資源不均等挑戰，整合醫療、政府與產業的智慧轉型成為核心策略。劉越萍司長則詳細說明了衛福部針對醫院的淨零排放計畫，通過節能措施、碳盤查輔導及資源補助，逐步落實政策。

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▲CSRone永續智庫與TAISE共同舉辦的2024亞太醫療永續轉型論壇。▼裕利醫藥現場更展演低碳供應鏈的成果：100_ 可回收的「eZCooler綠色冷鏈包材」，每年可減少9,000個保麗龍箱使用。（圖／CSRone永續智庫提供）



此外，新加坡兩大醫療體系NUHS、SingHealth首次來台分享轉型建議。NUHS助理營運總監李汶津分享了5項低碳醫療方針，強調策略要落實需要高層領導支持、日常營運變革與利害關係人合作，並勇於挑戰傳統作法。SingHealth副總裁楊孔健則提出有效的基礎設施建立和管理，是走向智慧醫院的第一步。

CSRone永續智庫創辦人嚴德芬則認為，極端天氣引發疾病傳播與熱危害問題增多，氣候變遷對人類健康影響已來到眼前。醫療機構不僅是照顧病患的重要場所，更是減排的關鍵推動者，其每一步轉型策略都備受矚目。

醫療體系範疇3的供應鏈碳排放佔比高達 70-80%，因此攜手供應鏈共同減排已成為核心目標，而創新解決方案更是實現醫療永續工作流程的重要一環。包括裕利、蔡司和微軟等國際大廠皆強調「工作流」的概念，透過優化藥品運輸與回收、醫療操作流程及數據應用，達成更高效率、低能耗及可循環的運作方式。這些公司在會中分享了各自在低碳與智慧轉型上的成功案例及解決方案。

裕利醫藥台灣總裁周志鴻表示，將藥廠至醫院的每個環節都導入更永續的解決方案。蔡司台灣副總陳致寧則分享了蔡司在儀器上的智慧實踐，以AI科技建立儀器、臨床管理、數據三方的管理系統。

▲CSRone永續智庫與TAISE共同舉辦的2024亞太醫療永續轉型論壇。（圖／CSRone永續智庫提供）