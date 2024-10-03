碳費下周拍板　學者：每噸不應低於500元

▲碳費下周拍板，學者籲實質費率不低於每噸500～600元。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘姿吟／台北報導

環境部即將在下週一（7日）舉行第6次「碳費審議委員會」，預期將正式定案碳費費率。中研院經濟學研究所助研究員楊宗翰今（3日）在台灣科技媒體中心的「碳費未來規劃的科學建議」線上記者會表示，碳費實質費率應至少達每噸500～600元，才能極小化歐盟碳邊境調整機制（CBAM）帶來的經濟衝擊。

楊宗翰說明，歐盟（CBAM）將自2026年起，初步對鋼鐵及鋼鐵中下游產品（如螺絲、螺栓等）、鋁、水泥、肥料、電力及氫氣等進口產品徵收「碳邊境稅」，並依據歐盟碳排放交易體系（EU ETS）的價格進行調整，這將增加相關產品進口歐盟時的稅負與供應鏈成本。

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▲學者指出，台灣僅有鋼鐵與水泥等產品出口至歐盟，並非所有產品，若台灣施行碳定價，對經濟的影響有限。（示意圖／中鋼提供）

對此，楊宗翰根據多國多產業的貿易經濟模型分析指出，台灣的碳費費率，若設定在每公噸500～600元新台幣，將可最大限度抵消CBAM對台灣的衝擊。他解釋，由於台灣僅有鋼鐵與水泥等產品出口至歐盟，並非所有產品，因此，即使台灣施行碳定價，對經濟的影響仍然有限，並且還能透過供應鏈進一步推動減碳。他也補充說，若要實現淨零排放目標，現行的碳費費率應該要調高。

此外，楊宗翰提到，台灣碳費有許多獨步全球的機制，雖然確定可以抵減歐盟CBAM，但卻提供許多折扣，如：免徵額（K值）2.5萬噸或「高碳係漏風險係數」打2折，都不利減碳作為，甚至會造成國內碳洩露風險。他指出，為加速減碳，未來碳費應調整費率、擴大收費範圍、移除免徵額。此外，目前僅針對碳排大戶課徵碳費，可能導致資源轉移到碳密集度更高的小型廠商，使碳排放密度較高的產業反而因此獲利。

楊宗翰指出，雖然環境部希望透過課徵碳費來抵免CBAM，以減少部分衝擊，但其研究顯示，即使不實施碳費等制度，CBAM對台灣經濟的影響僅約0.02%，減碳成效則約為0.4%。

他也提到，未來一但美國、英國、日本、中國大陸都建立各自的CBAM制度時，台灣可以抵免嗎？也因此，他強調，碳費不僅是環境政策，亦是一種貿易政策，必須考量國際貿易及供應鏈的影響，並與貿易夥伴協調，政府目前在這方面的規劃仍顯不足。

中研院經濟學研究所兼任研究員蕭代基指出，目前的碳費制度採取下游課徵方式，僅涵蓋總溫室氣體排放量的50%，對物價影響有限。依據「氣候變遷因應法」，碳費收入主要用於減碳與氣候變遷調適，著重於補貼政府與企業的減碳技術開發，但蕭代基認為，這樣的用途有限，無法達到最佳的減碳與經濟效益。

蕭代基進一步強調，若要更有效減碳，應轉向上游課徵碳稅，透過負向誘因、讓未能達減碳目標的廠商必須付出更高的經濟代價，以加速減碳進程，並擴大徵收範圍，靈活運用碳稅收入，將部分稅收返還大眾，減少弱勢家戶的負擔，改善所得分配，並推動負碳技術研發與建置，實現淨零排放目標。

最後，蕭代基提到，政府目前的碳費制度，只針對部分對象課徵，並更直指環境部現行的規劃偏向用紅蘿蔔（優惠）為誘因，而不願意用棍棒（處罰）的方式強制要求，他認為，依現實經驗來看，蘿蔔的效果往往低於棍棒，更恐會弱化碳費減量效果。

▲歐盟（CBAM）將自2026年起，初步對鋼鐵及鋼鐵中下游產品（如螺絲、螺栓等）、鋁、水泥、肥料、電力及氫氣等進口產品徵收「碳邊境稅」。。（示意圖／記者湯興漢攝）