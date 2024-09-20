能源轉型先期挑戰　蔡其昌：較過去8年嚴峻

▲「能源轉型2.0關鍵議題座談會」，公民團體、行政部門及立法院聯合國永續發展目標策進會共同參與。（圖／台灣再生能源推動聯盟提供）

記者潘姿吟／台北報導

政府近日提出將邁向「能源轉型2.0」，引起民間的高度關注。台灣再生能源推動聯盟與立法院聯合國永續發展策進會於20日舉行「能源轉型2.0關鍵議題座談會」，討論如何在推動能源轉型的同時，解決先期所需面對的困境，以期達成2050年淨零排放的目標。

策進會會長蔡其昌指出，半導體和AI是台灣經濟成長的兩大引擎，如何在保持經濟成長的同時，達成淨零碳排放的目標，將是台灣面臨的重大挑戰。隨著多家企業宣布投資台灣AI產業，台灣的用電需求將大幅提升，同時，企業為達成RE100的目標，對綠電的需求也將更為迫切。

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座談會邀請了多位立法委員、行政院副院長鄭麗君等人出席，並邀請各行政機關、再生能源領域相關公協會及公民團體，共同研擬台灣能源轉型進程中所遭遇困境的解決方案。

行政院副院長鄭麗君強調，綠電、儲能及深度節能須多管齊下，期許台灣成為亞洲淨零治理的典範國家。經濟部次長連錦漳則重申，台灣的2030年綠能目標為總發電量的30%，搭配多元的綠能交易管道，應可充分滿足出口產業對綠電的需求。

台灣再生能源推動聯盟（TRENA）對於行政部門保持開放溝通，並持續積極回應民間建言表示樂見，並將持續與立法院聯合國永續發展目標策進會合作，共同監督能源轉型進程。

▲行政院副院長鄭麗君強調，綠電、儲能及深度節能須多管齊下，期許台灣成為亞洲淨零治理的典範國家。（圖／台灣再生能源推動聯盟提供）