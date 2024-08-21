力拼年減30%碳排　VOLVO超前部署汰換老舊耗能設備、佈建綠能

▲VOLVO 經銷體系中，已經有7間展示中心完成太陽能板建置，2023年度總發電量高達1,092,191度；圖為凱銳汽車新莊展示中心現場。（圖／VOLVO提供）

記者潘姿吟／台北報導

台灣正準備進入排碳有價的時代，代表著國家在應對氣候變遷和環境保護方面邁出了重要的一步。日前，環境部長彭啓明透露，未來政府也必須揭露碳排與減碳目標，公部門採購時必須符合綠色規範，由公部門帶頭減碳。在政策宣布前，企業端早已經啟動。在政策宣布前，企業端已自發地展開了各種減碳措施，積極響應全球的環保潮流，國際富豪汽車VOLVO攜全台經銷體系佈建再生能源及減碳措施有成，今年底前在台整體碳排量目標年減30%，全力邁向企業碳中和願景。

致力於2040年實現碳中和的國際富豪汽車VOLVO，目標在2025年達成每輛車減少40%碳排放量。對此，VOLVO與全台經銷體系合作，透過有效的溝通輔導與獎勵機制，讓全台經銷體系在2023年全年度減少了692,554度的用電量，成功降低近15%的碳排放量，更訂定於2025年在零售體系中實現50%碳抵減目標。

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▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會，圖為環境部長彭啓明簡報。（圖／總統府提供）▼ VOLVO 全台經銷體系於 2023 全年度降低了近15%的碳排放量，全力邁向2040企業碳中和願景。（圖／VOLVO提供）

VOLVO攜手全台經銷體系展開永續行動，透過汰換老舊耗能設備、佈建綠能基礎設施、落實日常監控管理、導入再生能源系統等方式，於2023年間已完成 7 間展示中心的太陽能板建置、總發電量高達1,092,191度，成功降低營業據點近 15% 碳排放量；其中VOLVO富王汽車花壇展示中心的再生能源，佔總用電量比高達114%。

VOLVO的目標是在2025年前，讓50%的經銷據點完成太陽能板的佈建，善用台灣得天獨厚的充足日照，擴大再生能源的布局。

▲▼為朝2024年降低30%目標邁進，VOLVO 正全力導入 EMS 能源管理系統，讓各經銷據點透過智慧化管理即時監控用電設備；圖為凱銳汽車新莊展示中心實拍圖。（圖／VOLVO提供）

為實踐此目標，VOLVO透過汰換老舊耗能設備、佈建綠能基礎設施、落實日常監控管理、導入再生能源系統等方式，降低營業據點的碳排放量。同時，全力導入EMS能源管理系統（energy management system）並制定日常節能減碳SOP，透過智慧化管理即時監控用電設備，將人為疏失可能造成的多餘用電機率降到最低。

VOLVO國際富豪汽車通路暨事業發展部呂理鴻總監表示：「VOLVO早在2018年即提出推動碳抵減的行動計畫與品牌目標！在全球各地市場中，積極於銷售通路推行永續理念，台灣市場更是示範指標之一。」他希望能夠持續協助全台經銷夥伴了解碳中和概念及碳交易的未來趨勢，以利提前規劃與布局，不遺餘力地向品牌全球永續發展目標前進。

▲▼VOLVO 為落實永續理念與願景，陸續完成用電設備健檢，檢測各項用電設備耗損狀況；圖為凱銳汽車新莊展示中心空壓機設備。（圖／VOLVO提供）