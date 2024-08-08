亞太永續博覽會世貿一館登場　全家「永續研究室」3大亮點搶先看！

記者胡至欣／採訪報導

全台最大永續嘉年華「2024亞太永續博覽會」，8/8-8/10於台北世貿一館盛大登場，超過200個國內外產官學研等單位，全方位展現永續發展成果。零售龍頭之一的「全家」共襄盛舉，打造首間「全家永續研究室」快閃店，限時3天展出「永續良品、DEI商店、綠色教室」，三大主題各有亮點，《ETtoday新聞雲》帶你直擊。

▲「全家」響應全台最大ESG嘉年華，打造首間「永續研究室」快閃店。（圖／全家便利商店提供；以下同）

展區亮點一：永續良品打造綠色飲食

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1. 永續匠土司

全家匠土司一年熱銷2300萬個，都有Clean Label潔淨標章認證，捨棄非必要的添加物，同樣美味又健康；其中還有六款明星商品取得碳足跡標籤，每雙「腳丫子」都是減輕環境負擔的象徵。

市場上第一款獲證全穀含量25%以上的「小麥胚芽土司」與「新纖麥土司」也首度亮相，通過全新的「全榖標章」便能瞭解其中的全穀含量，滿足追求高纖並重視營養的人。

2. 做給家人的健康美味餐盒

全家2018年起推動Clean Label食品少添加，已有超過1000項原物料取得潔淨認證，以香草雞排佐白醬歐姆蛋燴飯為例，產品研發時間超過百天，終於找回食物原味、非必要不添加，一樣好吃。

3. 當甜點遇見好農

「鮮乳坊在全家」不僅是把好牛奶上架，也讓好農被看見。全家更是第一個「認養牧場」的便利商店通路。透過minimore甜點品牌，攜手鮮乳坊與桂芳牧場，推出鮮乳脆皮泡芙與法式千層蛋糕等聯名甜點，並融入鮮食開發Clean Label少添加原則，建立產地到餐桌的良善循環。

4. FamiCollection 發現生活原味

全家自有品牌FamiCollection食品，全部擁有Clean Label少添加認證，包含蜂蜜水、王德傳聯名茶飲、鮮果汁、米漿、海鹽地瓜條，以及與豆之家合作的果乾、果條等，甚至有些可做到100%無添加，美味又安心。

今年8月更結合生物多樣性保育議題，限量推出「紫斑蝶土芒果青」，以自然工法栽種、不使用農藥，保護紫斑蝶棲地，也在亞太永續博覽會全新亮相。

▲永續良品展區。

展區亮點二：DEI多元共融商店

有鑑於台灣移工人數逐年攀升，已成為社會不可或缺的一份子，全家今年攜手One-Forty共創「移民工友善服務計畫」，透過「多語系、多商品、多交流」的策略，從社區轉角便利商店開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。

8/8-8/10期間每日下午2點更推出展場限定「多元共融從家開始」DEI（Diversity, Equity and Inclusion）系列講座，能與移工朋友和專家交流會談，深入了解不同族群在台生活的樣貌，為彼此搭起友好與同理的橋樑。

▲DEI商店展區。

展區亮點三：綠色教室一起學回收

「全家」致力於打造環境教育基地，今年與RE-THINK台灣重新思考環境教育協會，共同啟動「全民回收新運動-全家一起學回收」三年環境公益計劃，將巷口全家化為環境教育佈告欄，號召全民一起學習、實踐垃圾資源回收。

很多人都喝過Let's Café、吃過大滿足涼麵，這些包裝你都丟對了嗎？現場更以民眾常誤解的資源回收觀念，規劃便利商店回收大挑戰，透過有趣的互動遊戲，就能知道你的回收知識及不及格。

▲綠色教室展區。

實際逛一圈「全家永續研究室」，認識了惜食、減碳、看到了多元友善，也學習了回收知識，能感受最有人情味的永續ESG在全家！

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，便利商店是台灣人日常生活不可或缺的一環，全家透過「便利永續你也＋1」的ESG精神，以貼近生活的服務、體驗、商品，實踐永續行動，讓永續與日常生活緊密結合，落實全民都能參與、和社會環境共好的理念。此次「全家永續研究室」三大展區分別以食品永續、多元共融、環境教育為展覽概念設計，完整呈現「全家」多元的永續行動，邀請消費者加入實踐綠色生活、永續消費的行列。

▲完成三大展區體驗，即可獲得明星商品永續匠土司或雙潔淨FamiCollection少添加果乾。

「全家永續研究室」8/8起連續3天大放送！每日早上9點下午5點，只要參觀並完成三大展區體驗或參加搶答，即可獲得永續匠土司、雙潔淨FamiCollection少添加果乾等明星商品，免費品嚐美味兼具永續意義的綠色飲食，讓你學知識、做永續、拿好禮，收穫滿滿，永續行動家千萬別錯過！便利永續，等你來+1。