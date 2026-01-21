喝啤酒也能救世界　耐旱穀物復育土壤也幫弱勢換潔淨水

▲英國B型企業 Brewgooder 生產好喝啤酒，更助弱勢社區取得潔淨水。（圖／翻攝自Facebook／Brewgooder）

● B型企業協會

俄烏戰爭以來重創「歐洲穀倉」烏克蘭的小麥出口，進而引發嚴峻的全球糧食危機。然而，來自西非、耐旱的穀物 Fonio，及多年生的 Kernza，正展現出另一種可能——它們能穩定土壤、涵養水分、改善野生動物棲息環境，同時大量吸存二氧化碳與氮。一起來看看，這些新興穀物如何幫助復育土壤健康，並將經濟效益回饋給在地種植社區！

公平貿易回饋種植的農村社區

[廣告]請繼續往下閱讀...

英國B型企業好釀酒人(Brewgooder)，其企業使命是給消費者好喝的啤酒幫助弱勢社區得到潔淨水。2024年訂單量銷售量增長率達200%。據尼爾森(Nielsen)數據，其品牌的Twisted IPA精釀啤酒是英國 2022 年品牌收入低於1500 萬英鎊類別的第四大暢銷民生快消品。

Brewgooder 創辦人艾倫·馬洪(Alan Mahon) 表示：「在消費者對品牌使命要求越來越高的當下，我們的使命正在傳播得更遠、更廣！」

他們2023年首次與美國布魯克林啤酒廠的釀酒師蓋瑞特．奧利弗(Garrett Oliver) 合作，使用10%的超級穀物Fonio，釀造精釀啤酒Session IPA，有荔枝、柚子和花香的香味。

知名美食和娛樂雜誌《Bon Appetit》 報導 Fonio為非洲最古老的穀物之一，抗旱約60-70天就能成熟，且能在不施肥料、貧乏的土壤中生長，富含鐵和鎂，可像北非小米和稻米一樣地料理，且不含麩質，對麩質過敏或消化有問題的人可安心食用。世界自然基金會（WWF）已將 Fonio 列為其 「未來 50 種食物」(Future 50 Foods)之一。

「但Fonio 卻因殖民歷史的外來勢力禁止傳統耕作方式、推行毀林與大規模經濟作物種植，導致土壤退化沙漠化；因此，現在種植Fonio 不僅能修復土壤，也能為社區帶來經濟機會。」

▲Brewgooder 所生產的 Fonio Session IPA 每年將為公平貿易經濟貢獻200萬英鎊。（圖／翻攝自Facebook／Brewgooder）

Brewgooder 與布魯克林啤酒廠 合作釀造的 Fonio Session IPA 受歡迎到超過釀廠自身產能，甚至得找其他啤酒廠加入一起生產，才能跟上消費需求。

因此 Brewgooder 計劃每年釀造相當於 56 至 84.5 萬罐 355 毫升(ml) Fonio Session IPA精釀啤酒，這款新啤酒每年將為公平貿易經濟貢獻 200 萬英鎊，同時將部分銷售資金再重新投資以回饋種植農村社區的發展。

更與 Fairtrade Africa、Fairtrade UK 、及西非幾內亞種植 Fonio 的農民合作社緊密合作，確保農民獲得更合理的報酬，並推動當地社區的永續與公平經濟成長。

據農民合作社表示形容這一舉措對幾內亞社群具有轉型潛力，目前加入的農民有三分之二是在獲得公平貿易認證後加入的。隨著擴大發展，未來可望讓數百位農民與社區受惠。

更進一步的是，Brewgooder 將這條供應鏈對外開放，取名為 「Open Grain」；任何釀酒商或企業若想使用 Fonio，都能利用這一公平貿易認證的供應來源，進一步擴大其在幾內亞乃至更廣地區的正向影響力。

馬洪同時表示，Fonio 的供應鏈是刻意「超前建置」的，目的是讓其他釀酒師與食品製造商也能取得這種穀物。

他繼續：「我們已經完成了最困難的部分，成為這個品類的第一固然很好，但我們不希望是唯一的一家。希望有更多啤酒廠能釀造 Fonio 啤酒，提升大眾對這種穀物的認識，進一步買單助力回饋種植者的社區工作。」

最終，使用這條供應鏈的釀酒商越多，對幾內亞種植農民的影響就越大，甚至有望擴展到其他地方，這就是Brewgooder做這件事的動力來源。

這一計畫同時伴隨 Brewgooder 在英國市場推出首款公平貿易認證 Fonio Session IPA。這款啤酒自上市即獲三大連鎖超市支持 – Sainsbury’s、Waitrose 和 Co-op ，皆回應消費者對永續產品日益高漲的需求，加速公平貿易品項在啤酒市場的成長。

Brewgooder 也與明尼阿波利斯的 Terra Ingredients 及 密西根州立大學 合作，協助 Fonio 合作社改善種子系統、並提升作物品質。這三方組織的目標是發展更健全的種子系統，幫助這個獲得公平貿易認證的幾內亞合作社種出更好的作物，同時確保每個人都有機會從這些進步中受益。

耐旱穀物帶來新經濟機會，更救地球！

各地極端乾旱的天氣新聞不時的被報導，但人類主食的稻米、小麥、玉米、黃豆屬於一年生的作物，農民要翻土、除草、再次種植，且為要快速成長使用大量使用氮肥及農藥，導致土壤污染，更進入地下水和河川污染水源，加上在收割後光禿的土壤被雨水侵蝕。

研究顯示，全球土壤的侵蝕速度比新土壤形成的速度快 100 倍，估計有 33% 的土壤退化嚴重，以致其種植農作物的土壤受到損害。 在大片土地上種植單一作物的策略，給土壤帶來了更大損害，也增加了植物死於病蟲害的風險。

多年生穀物Kernza 不需要每年重新種植，且能省下很多的水、肥料和人工。更重要的是，持續成長的 能夠將根部深入地下 3公尺，穩定土壤、改善野生動物的棲息環境，並可以吸收大量二氧化碳和氮減少碳排放。 據培育Kernza的土地研究所研究，北美地區共種植3,979英畝，且通過再生有機認證(ROC)檢驗的有518，而1英畝地的 Kernza，只要 4 年就可以將約 6.5 噸二氧化碳吸收到土地裡。

目前上市的產品包括有Patagonia 旗下的再生農業食品品牌 Patagonia Provisions 的啤酒和義大利麵食； 及通用磨坊公司旗下卡斯卡迪亞農場 (Cascadian Farm) 的早餐榖片等。

Kernza種植者合作社的主席費恩霍爾茲(Carmen Fernholz)表示幾乎每天都會接到各地種植者的電話，他們想更多地了解 Kernza 如何適應輪作，希望保護他們的土壤和水，並為他們的農場和社區帶來新的經濟機會。

Patagonia Provisions CEO卡梅倫( Birgit Cameron)與土地研究所合作多年，表示：「我們為 Kernza 感到非常興奮， 從 FDA GRAS認證，及讓更多農民可以參與種植Kernza作物，開發相關產品等，我們看到這樣的集體行動對消費者的影響，更瞭解這些消費者對於為 Kernza 和我們推廣多年生再生有機農業的需求是迫切需要的。」

● 本文獲授權，轉載自「B型企業協會」。專欄觀點不代表本網立場。