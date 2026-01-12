珍古德紀錄片1/24首映　唐獎：致敬保育傳奇

▲2020 唐獎得主專題影片 - 永續發展「從叢林到世界 珍古德的自然使命」部分畫面。（圖／唐獎提供）

記者潘姿吟／綜合報導

去年10月，備受全球敬重的唐獎永續發展獎得主珍古德博士離世，消息一出舉世震驚。為向這位致力動物權益與環境保護的女性致敬，唐獎教育基金會特別籌拍專題紀錄片《從叢林到世界—珍古德的自然使命》，歷經兩年拍攝終於完成。這部影片不僅回顧她從非洲黑猩猩田野調查到推動國際保育行動的關鍵歷程，也細膩呈現她與母親的深厚情感，以及帶領年輕世代持續關注地球永續的動人故事。

影片中，首次揭露珍古德博士的靈性觀點與對生命意義的深刻思索，並特別記錄她自1998年成立台灣珍古德協會以來，與本地社群長年互動及留下的重要影響。這些珍貴片段，讓台灣觀眾能從不同角度認識她的理念與貢獻，見證保育傳奇的動人一生。

首映會將於1月24日（六）在國立臺灣博物館南門館小白宮展演廳舉行，由唐獎教育基金會攜手國際珍古德教育及保育協會中華民國總會、長榮大學以及國立臺灣博物館共同主辦，活動開放免費報名，名額有限，額滿為止。

活動當天也安排座談交流，邀請唐獎教育基金會執行長陳振川、影片導演龔邦華、國際珍古德教育及保育協會中華民國總會執行長郭雪貞、長榮大學環境教育國際實驗學院署理院長洪慶宜，以及台達電子文教基金會副董事長郭珊珊等嘉賓，共同分享珍古德博士的理念、影響與她留給世界的永續使命。

唐獎由潤泰集團總裁尹衍樑於2012年創立，聚焦永續發展、生技醫藥、漢學與法治四大領域，每兩年評選出對全球具卓越貢獻的傑出人士，不分國籍、種族或宗教，得主可獲新台幣5000萬元獎金，其中包括1000萬元專款支持相關研究與教育，鼓勵更多人投身人類社會與地球未來的創新實踐。