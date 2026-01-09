22年已投入逾5.2億元　信義房屋「共好平台」揪企業一起做ESG

▲信義房屋與南山人壽今日簽署「社區一家，企業同行」共好平台企業合作MOU。（左起信義房屋董事長周耕宇、信義企業集團創辦人暨社區一家發起人周俊吉、南山人壽董事長尹崇堯）。（圖／信義房屋提供）

記者潘姿吟／台北報導

企業做ESG有新入口。信義房屋今（9日）正式宣布啟動「社區一家，企業同行」共好平台，透過制度化媒合機制，把企業資源與在地社區行動串在一起，協助企業以長期、可持續的方式關注社會議題。南山人壽率先響應，成為首家合作企業，並於今日完成合作備忘錄（MOU）簽署，首案聚焦台中和平區伯拉罕共生照顧勞動合作社。

信義房屋董事長周耕宇指出，「社區一家」計畫啟動22年來，已累積超過16,000件社區提案，投入逾5.2億元資源，支持超過3,700件社區計畫，行動遍及全台368個鄉鎮市區。這次成立「社區一家，企業同行」共好平台，就是要邀請更多企業一起走進社區，透過資金投入與專業結合，回應在地需求、促進社區持續發展。

▲信義房屋董事長周耕宇。（圖／記者潘姿吟攝）



周耕宇也特別感謝南山人壽率先加入，首案將與伯拉罕共生照顧勞動合作社攜手回應原鄉長者照護需求，並期待更多企業加入，推動台灣朝向永續與共好的方向前進。

南山人壽董事長尹崇堯則表示，南山長期關注健康不平等，自2013年啟動「南山慈善基金醫療關懷計畫」，至今已協助超過4.7萬位經濟弱勢民眾安心就醫；2023年進一步啟動「原鄉關懷列車」，三年內前進15個原鄉、30個部落，動員逾600人次義工，協助超過6萬人次原鄉民眾接受義診及健康檢查。

尹崇堯指出，此次支持伯拉罕共生照顧勞動合作社推動的「北勢群部落共生計畫」，可視為原鄉關懷列車的升級版，將從健康促進延伸至人才培育、經濟發展與文化傳承等多面向，展現南山在「健康共好」理念上的實踐。

前台中市副市長、現伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩表示，合作內容包括長照設備擴充、居服員保險保障提升、低碳旅遊深耕及長照人才培育等，透過企業合作，讓部落需求被看見，並進一步強化民間攜手投入社區的ESG行動能量。

▲前台中市副市長、現伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩，推動伯拉罕共生照顧勞動合作社至今已8年。（圖／記者潘姿吟攝）

信義房屋創辦人周俊吉指出，台灣仍有許多需要被持續關注的角落，若能把分散各地的善意與企業資源串聯起來，就能形成穩定且可長期推進的社會支持力量。他說，平台設計了明確合作機制，將從企業投入動機、資源運用、參與程度、影響力及永續性等五大面向評估，確保合作能循序推進、長期落實。他也強調，企業投入形式不限於資金，也鼓勵顧問諮詢、互惠專案、定期物資支持及志工行動等多元資源，並以「至少兩年合作時程」作為承諾基礎。

文化部長李遠致詞時表示，信義房屋創辦人周俊吉及社區一家評審長柴松林的理念深刻影響文化政策，包括將文馨獎評選機制從捐贈金額轉向「文化影響力」，以及徵選百大文化基地，展現民間在地方創生、社區營造及文化推動上的強大生命力。他強調，文化部將持續追隨民間腳步，讓文化成為具體可見、能創造工作機會的產業。

▲「社區一家，企業同行」共好平台今日宣佈成立，南山人壽為首家響應企業，現場多位貴賓蒞臨。（左起信義房屋顧問謝英哲、 信義房屋董事長周耕宇、社區一家發起人暨信義企業。（圖／信義房屋提供）