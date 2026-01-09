南山攜手信義房屋挺14部落　推人才、空間、生態旅遊三箭

▲南山人壽董事長尹崇堯。（圖／記者潘姿吟攝）



記者潘姿吟／台北報導

為縮小原鄉健康與經濟不平等，南山人壽董事長尹崇堯今（9日）宣布，已推動3年的「原鄉關懷列車」將全面升級，南山人壽攜手信義房屋簽署合作備忘錄（MOU），以實際行動支持、原鄉生態旅遊、企業採購等方式，實際投入伯拉罕共生照顧勞動合作社推動的「北勢群部落共生計畫」。

尹崇堯表示，南山人壽長期深耕原鄉，「非常了解整個地方，以及民眾在土地上真正需要的是什麼」，因此希望整合資源，協助部落發展，並守護原鄉文化傳承。此次合作鎖定台中市和平區至苗栗縣泰安鄉一帶，涵蓋14個北勢群泰雅族部落，目標優化部落日照及運動中心等場域，強化在地照顧量能與健康促進資源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也以「編織」比喻合作模式，形容南山自詡是其中的「經緯線」，在伯拉罕「充滿靈魂的職責」引領下，把地區創生、青年迴鄉等願望一併織進共同藍圖，「不只是守護原鄉，也希望守護原鄉的文化傳承。」

伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩表示，合作內容涵蓋長照設備擴充、居服員保險保障提升、低碳旅遊深耕及長照人才培育等面向，藉由企業合作，讓部落需求得以被看見，也進一步強化民間攜手投入社區的 ESG 行動能量。

南山人壽總經理范文偉進一步指出，此次計畫的核心在於填補原鄉部落醫療、文化及經濟的三大缺口，鼓勵青年回流，創造就業機會，讓部落充滿活力。他提到，去年某部落誕生18名新生兒，顯示部落共生計畫已初見成效。

此次升級的「原鄉關懷列車」聚焦三大步驟，期望為北勢群部落注入更多資源與活力：

一、人才培育：協助原鄉青年返鄉工作，培養照護人員，讓部落長者能獲得更完善的在地照顧。

二、空間優化：改善部落健身及無障礙空間，導入健康促進觀念，提升居民健康意識。

三、原鄉生態旅遊：推動部落生態旅遊，吸引更多民眾探索北勢群的自然秘境與泰雅族文化，並帶動部落經濟發展。

南山人壽長期關注健康不平等議題，自2013年起推動「南山慈善基金醫療關懷計畫」，透過全台醫療院所，協助經濟困難民眾安心就醫，至今已幫助超過4.7萬人。2023年起，南山人壽進一步延伸至原鄉，啟動「原鄉關懷列車」，3年間深入15個原鄉、30個部落，動員逾600名義工，改善部落醫療設備、提升健康意識，並串聯健康資源進入原鄉。

截至目前，「原鄉關懷列車」已服務超過6萬名原鄉居民，提供義診、健康檢查及疾病預防宣導，並協助高齡長者及經濟困難者就醫。此次升級計畫象徵南山人壽在健康、經濟及文化層面的多元支持，為原鄉部落創造共生共存的未來。

▲信義房屋、南山人壽與伯拉罕共生照顧勞動合作社首次三方合作。（左起伯拉罕文化照顧大旅社行程總規劃柯李雅惠、信義房屋董事長周耕宇、雪山坑部落第11代頭目比浩・巴燕、原。（圖／信義房屋提供）