2026新規上路　信義房屋：建築能效標示資訊全揭露

面對全球氣候變遷壓力，台灣政府正加速推動2050年淨零排放目標。內政部預計於2026年修訂「不動產說明書應記載及不得記載事項」，屆時購屋族將能在說明書上查到該建物是否擁有建築能效標示，讓建物節能資訊更加透明。長期投入ESG的信義房屋積極響應政策，自2026年1月1日起，將於不動產說明書主動標註已取得建築能效標示及綠建築標章的物件。

信義房屋強調，堅持全國直營模式，確保服務品質與政策落實一致，並設有專責團隊，建立數位資料庫與產製說明書流程，且通過ISO 9001品質管理認證。這套數位系統能即時比對相關標章，確保揭示資訊即時、正確，讓消費者掌握完整房產資訊。

信義房屋集團旗下的信義估價師事務所也同步配合，估價師在出具房貸估價報告時，會參考集團資料庫，將取得建築能效標示及綠建築標章的建物資訊一併揭露。此舉不僅讓仲介端的不動產說明書、估價端的房貸報告雙重揭露，亦協助銀行在貸款評估時參考，促進綠色金融發展。

購買具備低碳建築能效標示與綠建築標章的房產，消費者未來可望降低用電支出，減少長期持有成本。金管會已針對永續經濟活動提供認定指引，部分銀行更針對黃金級以上綠建築標章的物件，提供貸款優惠利率。建築能效資訊公開不僅提升環保意識，也影響購屋行為，帶動市場正向循環。

信義房屋表示，率先響應政府淨零轉型政策，期望引領產業共襄盛舉，並願意分享推動經驗，讓「綠色房仲」不再只是口號，而成為實際服務的一部分。