翻轉廢校危機　黑松助桃園社子國小獲永久綠旗

黑松教育基金會自2013年成立以來，持續推動環境教育並協助全台學校邁向生態永續。今年，基金會憑藉「綠 校園生態計畫」的成果，榮獲環境部頒發「生態學校卓越貢獻獎」，累積至今已協助37所學校取得「臺美生態學校認證」。其中 桃園市新屋區的社子國小更在基金會支持下 成功通過第四次綠旗認證 成為桃園首間「永久綠旗」學校 並獲「桃園市環境教育獎」，將代表桃園角逐全國榮譽。

黑松教育基金會從黑松中壢廠所在地桃園出發，透過「愛地兒點子計畫」、「綠+校園生態計畫」、「尋。耕課程計畫」，與多所學校合作發展環境教育。

自2016年起，夥伴學校社子國小即開始參與「綠+校園生態計畫」，從最初的「臺美生態學校認證」銅牌、銀牌開始累積實力，九年來已累計取得四面綠旗，成為桃園第一所獲得「永久綠旗」的學校，同時也在今年獲得「桃園市環境教育獎」肯定，將代表桃園角逐「國家環境教育獎」，充分展現企業與學校攜手合作，在環境教育的道路上走得穩、走得遠的豐碩成果。

桃園市教育局長劉仲成表示：「社子國小充分展現學校將教育局推動的環境教育政策，落實於課程與行動中的具體成果。期待未來透過教育局與學校的共同努力，持續培育具環境責任感的下一代。」

走過廢校危機 社子國小以環境教育翻轉劣勢

位於稻田間的社子國小，全校僅有58名學生，甚至一度面臨廢校危機。現任校長賴美娟於2018年到任，發現位於「桃園最大米倉－新屋」的這所學校擁有發展食農教育與客家文化教育的潛力，於是積極與黑松教育基金會合作，一步一步建立社子國小獨有的校本課程。

賴美娟坦言：「我剛接下校長的任務時，一度覺得學校是不是要結束在我手上。」她更形容自己這些年就像在為老師們搭建鷹架，配合108課綱政策，將原先鬆散的「單次活動」，轉化為有系統的「課程」，從自己搭配一位主任開始推動，到現在全校老師自發地動起來，讓她感動表示：「不僅師長，連學生變得有動力、有自信，更對這片土地充滿驕傲！」發展生態學校的用心，讓社子國小翻轉劣勢，吸引越來越多家長安排孩子到社子國小就讀。

環境教育帶來的改變，最動人之處也體現在孩子身上。曾經在其他地方被反覆批評的孩子來到社子國小，眼裡竟有了光。在這次準備臺美生態學校認證時，老師安排愛畫畫的孩子繪製落葉堆肥介紹海報、生態行動團隊簽名板，孩子自信地在委員面前介紹作品，絲毫看不出以往被否定的陰霾。

為了打開孩子的視野，社子國小首次安排國際參訪交流，透過日本觀光局媒合兩所日本小學進行交流。社子國小的學生歷經長年自主思考與學習，已經養成了滿滿的自信與探索欲，即便第一次踏上異國的土地，也不因此感到退縮，而能運用簡單的英日語溝通，和第一次見面的日本小學生打成一片。此次赴日參訪，黑松公司不僅在經費上予以支持，聽聞全校師生為籌措出國經費舉辦義賣，公司同仁更紛紛拋磚引玉自掏腰包支持，讓社子國小師生感動不已。

獲得最高榮譽「永久綠旗」後，社子國小師生也展現了持續深化環境教育的決心。校長賴美娟分享，當孩子被問到，獲得永久綠旗後要怎麼辦，在這之後我們就不做了嗎？孩子不假思索地回覆：「我爸爸說不可以半途而廢，所以我們要繼續做下去！」這不只是學校的驕傲，更是環境教育在孩子生命中真正發揮力量的最佳證明。

黑松教育基金會董事長張斌堂驕傲地表示：「看著社子國小一路走來的改變，讓我們更確定，基金會走在正確的道路上。」黑松教育基金會期盼，未來能與社子國小攜手建立生態學校網絡，陪伴更多學校推動環境教育，回應聯合國永續發展目標（SDGs）第四項優質教育（Quality Education），並實現「讓孩子以在地為榮，實現環境與社會永續」的願景！