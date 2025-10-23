800萬圓夢獎金開徵中　帝亞吉歐KEEP WALKING計畫開跑　

▲陳信如（第二排左一）以自身經驗分享夢想從起步到落地的歷程。（圖／帝亞吉歐提供）

「KEEP WALKING 夢想資助計畫」22 年來持續鼓勵台灣民眾用夢想實踐社會改變，已成為台灣最具規模與影響力的圓夢平台。第 22 屆徵件活動即日起正式起跑，徵件至12月15日17:00 截止。本屆以「夢想並肩 永續同行」為主題，凡年滿 20 歲之中華民國國民，皆可以個人或團隊形式報名，最終選出10組得主，提供高達新台幣800萬元總獎金與孵化培訓課程模組。

根據 PwC《2024 全球青年展望》調查，全球有 50% 的受訪者對聯合國永續發展目標（SDGs）具中高度理解，顯示永續已成為跨世代的共同語言。然而報告也指出，真正的挑戰並非在於認知，而在於「如何匯聚各界資源，放大行動的影響力」。

台灣在永續轉型方面亦展現積極進程。根據台灣永續發展委員會（NCSD）發布的《國家永續發展年報》，台灣在 SDSN《永續發展報告》中獲 77.2 分，等同全球第 13 名，更位居亞洲第一。但報告也同時強調「單打獨鬥」仍是永續行動受限的主因，推動社會改變必須仰賴跨部門、跨角色的協作與支持。

▲KEEP WALKING夢想資助計畫提供豐富課程、導師培訓與產業陪伴等資源。（圖／帝亞吉歐提供）

主辦方帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示：「自第 20 屆起，我們正式將永續納入夢想核心，也持續根據社會現況與時俱進，讓資源與陪伴更貼近實務需求。近兩年徵件數的連續成長，都讓我們看見台灣民眾以行動回應永續的熱情與能量。我們鼓勵大家以 Johnnie Walker KEEP WALKING 勇往直前的精神，讓夢想成為改變的推手，將永續落實在社會各個角落。」

本屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫以「夢想並肩 永續同行」為核心，強調平台資源、跨界串聯與實作陪伴，21日的線上說明會，特別邀請第 21 屆得主，RE-THINK 共同創辦人黃之揚與「夥伴注意」創辦人陳信如，分享夢想實踐歷程。

帝亞吉歐自 2003 年起創辦 KEEP WALKING 夢想資助計畫作為支持平台，鼓勵台灣夢想家用夢想回應社會議題，並進一步以實際行動推動永續。22 年來，計畫已投入超過新台幣 2 億元資金，累計支持 236 件夢想起飛，涵蓋氣候行動、教育平權、性別平等、社會創新等多元議題，第 21 屆徵件更突破 600 件，創下近七年新高的亮眼表現。

▲KEEP WALKING夢想資助計畫涵蓋三大永續議題，黃之揚發起的「落日計畫」正是回應環境永續。（圖／帝亞吉歐提供）