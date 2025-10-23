逆勢創20億歐元營收　克蘭詩以「再生有機」與「公平交易」拚永續

▲獅子山莊園(Le Domaine de Serraval)，以再生有機農法種植，提供超過 2.5 公噸的植物原料。（圖／克蘭詩提供）。

根據《麥肯錫時尚：美妝2025報告》，全球規模 4,410 億美元的美妝產業，正從過去的「輕鬆成長」轉向「複雜的新階段」。市場已顯現降溫跡象，預計 2024-2030 年全球成長率將從 7% 跌至 5%。

報告指出，消費者對於「美」的理解已經大幅擴展，涵蓋了健康、個人護理及醫美等領域。同時，他們對價值愈發重視，對行銷炒作保持懷疑，並傾向選擇那些經科學驗證或明確強調有機、天然、潔淨訴求的產品。

因此，報告建議美妝業者應當重新校準企業策略，並強化自身的價值主張（Value Proposition），才能在新的競爭格局中突圍而出。

B型企業認證：使命驅動的永續商業實踐及獲利



深耕市場逾 70 年的全球植萃護膚專家克蘭詩（Clarins），憑藉世代傳承的使命與價值主張，持續在美妝界樹立標竿。其永續承諾於 2025 年 3 月取得重要里程碑，正式獲得 B 型企業認證（B Corp™）。品牌宣告，真正的永續獲利，是將使命融入企業文化，實現與自然和諧共生的理念。

在市場表現上，克蘭詩營收已超越疫情前水準，並於 2024 年創下歷史最佳紀錄，銷售額達近 20 億歐元（約新台幣 709 億元）。

知名時尚媒體指出，克蘭詩成功突圍的關鍵，在於其公司章程中明確記載的企業使命：「讓生活更美好，為下一代留下更美麗的地球」。品牌透過將科學創新、天然植萃與奢華定位緊密結合，作為其長期的全球品牌策略。

通路方面，克蘭詩積極擴展直營門市，數量已從 2015 年的不到 25 間成長至 135 間，中期目標為 200 間；其直接面對消費者（DTC）的銷售模式，目前已佔總銷售額約四分之一。

垂直整合供應鏈 重視環境與勞工

面對全球氣候變遷與供應鏈不確定性，克蘭詩透過垂直整合供應鏈，並深度佈局再生有機農法與公平貿易，確保原料品質與供應穩定性，成功在美妝產業建立起強大的品牌護城河。

此外，於 2025 年 1 月，該品牌正式獲得國際最高標準的「再生有機認證（Regenerative Organic Certified®, ROC）」銀級等級，成為全球首個獲得此嚴謹認證的美妝品牌。這項認證標準極為嚴格，要求農場須同時顧及土壤健康、動物福祉及勞工公平待遇。該公司正積極將此認證擴展至其位於法國南部的聖科隆布莊園，該莊園面積相當於 4.5 個大安森林公園。

早在 2016 年，該品牌即收購了法國阿爾卑斯山的獅子山莊園，每年已透過再生有機農法提供超過 2.5 公噸植物原料。該公司已設定目標，期望在 2030 年前，由自有法國農場供應品牌三分之一的植物成分。這項垂直整合策略，有效降低了原料供應風險，確保了關鍵植物原料的穩定與最高品質，成功將環境友善實踐轉化為市場差異化。

公平貿易：深化社區連結與道德採購

在原料採購方面，該公司嚴格遵循其《負責任採購憲章》與「公平貿易」原則。自 2021 年起，透過生物多樣性道德貿易聯盟（UEBT）認證流程，品牌確保原料的種植與採收符合生態多樣性原則。

該品牌已在全球包括印度、馬達加斯加、布吉納法索與象牙海岸，啟動並支持了 23 條公平貿易供應鏈。更重要的是，該公司透過供應商對當地社區進行實質投資：在馬達加斯加協助建造近 20 間教室；在印度幫助女性農民開發新的收入來源；並在布吉納法索等地支持 200 位女性管理乳油木樹。

這些具體且有影響力的社區投資，不僅保障了優質原料，也實質改善了當地居民生活，使該品牌的社會承諾更具說服力，有助於與消費者建立超越產品功能的情感連結。

