25歲最年輕爐主帶頭　桃園護國宮太子爺連5天夜巡

▲最年輕爐主25歲的陳冠樺，望增加世代對話機會，延續宮廟文化。（圖／桃園護國宮提供）

生活中心／綜合報導

文化永續不僅僅是保存古物，更在於讓傳統信仰在當代社會中持續傳承與發展。今年，北部地區最大遶境盛事桃園護國宮「太子忠孝文化季」為宮廟文化的永續注入新生命，即將到來的盛會將於10/18起舉行5天，活動響應ESG理念，更打破傳統由年僅25歲的陳冠樺擔任爐主，展現擁抱年輕世代的決心。

護國宮民國66年建廟，走過近半個世紀，主神為中壇元帥太子爺，是北台灣最大太子廟與最大泥塑金身。五夜暗訪遶境一直都是北部重要宗教盛事，更蘊含深遠的文化意義，也是唯一夜晚暗訪的太子爺，讓更多孤魂野鬼得以申冤，讓人們心中得以安定，屆時將夜巡桃園各區，進行路祭儀式，守護地方安寧。

▲護國宮五夜暗訪遶境是唯一夜晚暗訪的太子爺。（圖／桃園護國宮提供）

今年將首度在遶境前舉辦「請神上轎觀禮儀式」與「太子聖誕嘉年華」，巧妙將傳統文化、全新遊樂設施與在地美食三大特色結合。護國宮財務長林慧慧表示：「廟宇文化是台灣很重要的一環，不只是宗教信仰的中心，更是人們交流情感的重要場域。我們希望透過更貼近人心的創新方式，提高年輕世代對文化的認識與珍惜，進而促進兩性平等，文化持續發展的可能性。」

25歲值東正爐主陳冠樺也表示：「從16歲就與護國宮太子爺結緣，持續擔任志工與付出，深深體驗到太子爺的恩威與宮廟文化的意義，於9/9太子爺聖誕當日參與「夜巡爐主擲筊儀式」，由太子爺欽點，當天以最多聖杯擔起乙巳年夜巡爐主重責大任，希望透過自己的故事，讓更多人願意走進廟宇了解台灣信仰脈絡與發展，增加更多世代對話的機會，延續宮廟文化。」

▲北部最大遶境盛事「太子忠孝文化季」10月18日至22日展開。（圖／桃園護國宮提供）