台糖攜手塑膠中心　推農業資材循環利用與永續發展

▲台糖公司與財團法人塑膠工業技術發展中心正式簽署合作備忘錄。（圖／台糖公司提供）

生活中心／綜合報導

為促進農業副產物的高值化應用，台糖公司今（7）日與財團法人塑膠工業技術發展中心正式簽署合作備忘錄。雙方將結合台糖的農業資源與技術，以及塑膠中心的推廣平臺，共同推動農業資材的循環利用及加值開發，並鼓勵中小企業參與永續材料研發，為台灣農業開創更多元且永續的發展契機。

台糖副總經理曾見占與塑膠中心總經理蕭耀貴代表雙方完成簽署儀式，並宣布未來合作將涵蓋永續材料展示、技術媒合服務及資源循環利用等多項計畫。曾見占表示，台糖多年來深耕農畜產業，除了將製糖過程中的副產物用於燃燒發電及改良土壤外，近年更積極推動循環農業專案，例如利用豬糞尿進行沼氣發電，以及廢棄牡蠣殼製成碳酸鈣材料等。此次合作有望進一步強化農業與工業的跨域連結，推動產業升級。

在簽署儀式前，塑膠中心特別安排台糖代表參觀「永續材質圖書館」，展示台糖的創新材料應用，包括蘭花萃取液、豬膽萃取液及蔗渣纖維粉等，這些材料已被成功應用於美容保養品、洗髮精及除臭清潔品，獲得與會者高度肯定。

台糖補充，此次合作不僅能拓展農業資材再利用的應用場域，也將協助中小企業提升資源回收及高值材料開發的能力。台糖表示，未來將持續履行國營事業的社會責任，以自身資源與技術支持中小企業，在循環農業領域創造更多創新與永續價值，為台灣農業注入新動能。

