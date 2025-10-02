渣打深化女力影響、三商美邦啟蒙理財素養　持續展現企業公益動能

▲第三屆「渣打女力創業獎」得主出爐。（圖／渣打國際商業銀行提供）

渣打銀行於今（2日）攜手勵馨社會福利事業基金會及Impact Hub Taipei，舉辦第三屆「渣打女力創業獎」決選暨頒獎典禮，持續深化女性微型企業創業者在台灣社會的影響力。今年前三名分別由我們的力量股份有限公司、彩紀資訊顧問有限公司、茉蕾整理有限公司獲得，分別獲頒新台幣60萬元、40萬元及30萬元獎金，並可參與後續業師諮詢，獲得專業創業指導。其他7組入選決選企業亦獲10萬元獎勵金。

渣打女力創業獎：女性創業能量加速社會共融

本屆獎項自3月啟動徵件，吸引逾百組女性創業者報名，經過初選、共識營、主題式培力課程及一對一導師諮詢，最終有10組企業進入決賽。渣打女力創業獎每年依據社會趨勢與市場需求調整，今年總獎金提升至200萬元，並新增「加速共融經濟」評選指標，鼓勵企業推動女性及弱勢族群的就業與職涯發展，呼應聯合國婦女署2025年主題「為所有婦女和女孩爭取：權利、平等、賦權」。

評審團由企業、非營利及創投領域代表組成，從「創新性」、「永續性」、「執行力」、「社會影響力」及「共融經濟潛力」等多元面向綜合評選，激發參賽企業在科技、社會共融與環境永續的創業實踐力。

▲渣打銀行透過資金、培訓及導師諮詢輔導，協助女性實現商業夢想。（圖／渣打國際商業銀行提供）

渣打銀行財務長蘇淑靜表示，女性創業者是推動經濟成長的重要力量，積極參與社會責任與永續發展。渣打銀行透過資金、培訓及導師諮詢輔導，協助女性實現商業夢想。她強調，每位女性創業家的成就背後，都是挑戰與堅持的累積，期盼更多女性加入創業行列，打造公平、包容的商業環境。

頒獎典禮後，行政院國家發展基金創業天使投資方案服務辦公室計畫主持人游維如分享投資人評估重點及政府新創資源，鼓勵新創企業提升永續經營與資本吸引力，激發創業者策略思維。

▲馬哈老師及三商美邦人壽引導學童透過有趣的魔法任務挑戰，學習儲蓄理財與防詐知識。（圖／三商美邦人壽提供）

金融教育下鄉 普惠理財素養與防詐意識

三商美邦人壽連續三年舉辦「理財金頭腦」系列活動，積極推廣偏鄉金融教育，2025年以「魔法」為主題，巡迴北、中、南9所偏鄉國小辦理「理財金頭腦3.0—煉金魔法學院」課程。首場於南投縣仁愛鄉互助國小登場，邀請內政部警政署刑事警察局及親子理財專家馬哈老師共同設計寓教於樂的課程，讓學童在輕鬆氛圍中建立正確理財知識及反詐觀念。

自2023年起，三商美邦人壽已走訪18所偏鄉及原住民小學，超過600名學童受惠。課程以魔法元素吸引孩童，包含「金幣召喚術」儲蓄理財觀念、「守護護盾咒」風險管理，以及「魔法試煉場」檢驗學習成果，協助學童成為小小金融魔法師。

▲南投縣警局刑警大隊黃警官擔任「去去詐騙走」的魔法教授，強化偏鄉學童對詐騙的防禦力。（圖／三商美邦人壽提供）

活動中，南投縣警局刑警大隊黃警官化身「魔法教授」，解說遊戲點數詐騙、臉書購物陷阱、網路交友風險等常見詐騙手法，提升學童警覺性。刑事局提醒民眾收到「OTP驗證碼」簡訊時務必確認來源，若有疑慮應立即停止操作並撥打165反詐騙專線。

互助國小校長梁秀琴肯定課程多元有趣，有助於孩子在遊戲中學習理財及風險防範。三商美邦人壽亦設計「金融魔法升級任務」，鼓勵學童將知識帶回家與家人分享，並透過短片展現學習成果，優選作品將於官方社群平台曝光，擴大金融教育與防詐資訊的影響力。

產官學攜手 共創永續未來

渣打銀行與三商美邦人壽分別在女性創業及金融教育領域，集結產官學資源，推動社會共融與永續發展。透過創業獎項、導師諮詢、專業課程與金融教育下鄉，鼓勵多元參與，縮短城鄉落差，激發青年、女性及學童的自我成長與社會責任，共同打造更具包容性與永續價值的台灣社會。