水域遊憩崛起　協會促明訂人船安全標準

▲自由潛水被人稱之為「世界第二危險的極限運動」。（圖／台灣自由潛水發展協會提供）

● 吳秉宥／台灣自由潛水發展協會秘書長

社會對自由潛水的想像，其實帶著一些誤解。冒險性運動有很多：衝浪是、攀岩是、甚至登山有時也是。但自由潛水被人稱之為「世界第二危險的極限運動」，聽起來十分危險。但其實我必須要強調：台灣十年來在比賽與教學授課的過程中，沒有任何死亡案例，你就知道我們的產業付出多少努力。

世界第二危險的極限運動 背負污名

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼我們要推動這些議題？為什麼我們要出來講冒險性運動？為什麼它們對我們如此重要？原因很簡單：不論是協會、業者，甚至運動員，我們都希望能降低活動中「不該存在的風險」。

這是一項背負汙名、被誤解的運動。事實上，教練、業者、運動員在每一天都持續努力，目的就是降低風險、提升安全。這一點，我希望社會各界能理解。

今天，有兩個重要的議題。針對人船避碰的部分，我先簡單說明：必須要先強調，我們並不是要阻礙漁船或其他船家的航行權利；而且正因為如此，我們才需要制度來協調，讓「人」與「船」能共存。

台灣面臨兩個現實：

1. 漁業極度發達，東北角沿岸幾公里就有一個漁港，水域劃分如何可能；

2. 水域遊憩快速興盛，自由潛水、SUP、獨木舟、浮潛人口越來越多，甚至有人直接在浮具上加裝引擎。

因此，這是我們非常需要一個人船避碰規則的原因。如果說海域空間的重疊如果是不可以避免的，那規劃具有排他性的遊憩區（這裡如果可以玩水，你就不能來做漁業作業，或甚至船隻的通行）可能嗎？事實上這樣子，只會造成台灣海域空間利用更大的限制跟麻煩。

我們希望能夠提出另外一個思考是：既然全面分區困難，就應在熱門遊憩區建立一套人與船如何互動的制度。不是禁止船隻進入，而是明確規範應保持的航速與距離。這不只是船家的義務，也是潛水者的責任，雙方都有明確遵循的標準，才能真正降低風險：

・對潛水者：必須有清楚標示自身位置的義務，不得阻礙航道；

・對船隻：則要承擔「避免撞擊」的義務。

類似的制度，在紐西蘭、澳洲、日本、美國佛州與夏威夷，都有明確規範船隻對水面活動者的避讓義務。台灣需要的，只是比照國際案例，把這些規則制度化，避免模糊地帶導致更多意外。

▲不論是協會、業者，甚至運動員，都希望能降低活動中「不該存在的風險」。（圖／台灣自由潛水發展協會提供）

保險制度與自甘風險

第二個主題，是保險制度與自甘風險。

目前最大的矛盾是：我們用「觀光法」的概念在處理「冒險性運動」。依《水域遊憩活動管理辦法》，保險制度採「無過失責任給付」：不論業者有沒有過失，都必須先賠償。

這在觀光客上很合理：來台兩週的旅客，不可能留下來打一場三年的官司。但對於自由潛水運動員。想像一個人住在臺北，他每個週末去龍洞潛水，這種人你跟他說他叫觀光客，其實不太合理。那這種人也一定有幾個特質：

・他們多數持有專業證照，

・受過完整訓練、具備專業技能，

・有教練與戒護人員帶領，清楚理解風險。

這群人不是「沒有知能的消費者」，而是「知情同意的參與者」。因此應承擔一定的「自甘風險」，而不是享有與觀光客相同的制度待遇。

尤其在推廣全民運動的背景下，現行法制某種程度上把風險轉嫁給業者，讓他們承擔過多責任。我們認為，冒險性運動的保險制度應該重新設計，才能讓產業真正生存下去。

目前的制度與實際運作之間也存在落差。多數運動都有單項協會或教育訓練機構，管理的對象是「人」，也就是教練與專業人員；但在水域活動中，現行法制邏輯往往以「業者」為單位，例如各風管處的水域遊憩活動注意事項規定，導致大量未設立公司登記的個人教練被排除在制度之外，成為所謂的「黑數」。

試想，如果一位棒球教練想在週末教親友打球，當然不需要公司登記；但在潛水領域卻行不通，因為沒有登記、沒有保險就無法合法授課。雖然我們理解水域活動需要更高規格的安全控管，但這樣的規範反而扼殺了許多專業教練，造成制度漏洞。更何況，合法登記的業者必須負擔高額保險與營運成本，而個人教練卻不需要，長此以往，這對我們的有合法登記的業者來說不僅不公平，我們也認為說這個制度反而會不利於產業正向健康的發展。

因此，我們建議未來的保險制度應回到「以人為核心」，讓教練、助教與戒護員都能被納入制度，並透過協會與教育訓練機構的管理來監督與分攤風險，才能同時保障消費者與維護產業。

● 本文獲授權，轉載自「吳秉宥臉書」。專欄觀點不代表本網立場。