AI＋ESG雙素養夯　青年引領永續與創新

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台灣青年正迎來永續與創新行動的雙重突破。近期舉辦的「青年永續職涯零碳論壇」與「保誠創新智造所」活動，分別在碳中和實踐與 AI 賦能創新中展現青年世代的行動力與創造力。這這兩場活動不僅聚焦政策與技術層面，更透過實務操作與跨界交流，為台灣青年搭建了探索永續與創新未來的重要平台。

青年永續職涯零碳論壇：從政策到行動的碳中和實踐

由臺北市政府青年局指導、櫛構科技主辦的「青年永續職涯零碳論壇」，以實現碳中和為核心目標，首次引入「CHAP-E 一站式會議碳管理平台」，讓參與者親身體驗碳盤查及國際碳權抵換流程，開創台灣青年論壇結合碳中和實踐的創新典範。

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論壇首日聚焦政策與產業，以「從政策到產業的系統性轉型」為核心議題，邀請數位發展部數位產業署副署長陳慧敏、新北市青年局局長邱兆梅、桃園市青年事務局局長侯佳齡及台灣數位永續協會理事長郭耀煌等多位專家開場。講者一致強調，青年世代需掌握ESG與AI雙重素養，才能在全球競爭中抓住永續轉型的契機。

▲「青年永續職涯零碳論壇」台北登場。櫛構科技首創與會者碳盤查實作，打造全民執行永續新標竿。開場大合照，台灣地方創基金會董事長陳美伶（左四）、櫛構科技執行長李緯明（右四）、數發部數位產業署副署長陳慧敏（右三）等貴賓一同合影。（圖／臺北市政府青年局提供）

此外，中經院能源與環境研究中心主任劉哲良以國際視野剖析台灣淨零政策挑戰，為青年提供最新的學習方向。下午議程則由臺北市政府研究發展考核委員會主任委員殷瑋致詞揭序，接續由中華民國全國工業總會呂正華秘書長、僑光科大林浩鉅副研發長及高醫盧鴻興院長三位專家接力分享，探討產業減碳創新、科技社會創新及AI治理工具如何助力台灣實現ESG目標。

第二日為社會議題深度探討，聚焦「從個人啟動社會永續」，深入探討勞資權益及身障創業等社會面議題。臺北市政府社會局局長姚淑文、基隆市政府社會處處長楊玉欣及臺北市政府勞動局副局長梁蒼淇分別分享經驗，認為制度設計固然重要，但青年自主選擇與行動力才是推動社會永續的真正力量。講者透過勞資議題、身障創業及公司治理的多元視角，啟發青年如何在社會永續實踐中找到自身角色，並以行動影響社會。

櫛構科技執行長李緯明表示，論壇特別設計數位碳盤查實務操作，讓與會者親自參與數據化碳盤查及國際碳權抵換流程，並完成全程交通碳中和。透過即時數據計算與透明化抵換程序，參與者深入了解如何運用數位工具落實永續行動。李緯明強調，櫛構科技的目標在於串連制度與行動，讓青年由被動接受資訊轉為主動創造改變。

▲保誠人壽以黑客松提供技術及人才培育平台第四屆「保誠創新智造所」徵件創新高 集結青年以 AI 挖掘社會新解方案。（圖／保誠人壽提供）

保誠創新智造所：AI 賦能保險產業的未來

在創新人才培育方面，保誠人壽以「保誠創新智造所」活動推動保險業的數位轉型與社會創新。今年第四屆活動以「AI 賦能－打造保險大未來」為主題，吸引來自全台近百件提案，刷新歷屆徵件紀錄。18組入圍團隊經歷兩階段黑客松競賽，提出包括AI健康機器人、反詐AI客服、高齡友善保單推薦系統等創新方案，展現Z世代青年在保險產業的創造力。

保誠人壽總經理王慰慈表示，AI的發展打破了傳統金融框架，重新定義了保險業從風險管理到客戶服務的可能性。今年活動不僅讓青年掌握技術，更提出兼具創意、實用與社會價值的解方，成功搭建產業、青年與消費者的三贏平台。

活動中脫穎而出的青年組獲獎團隊「CardTie」以AI智能技術打造個性化保險體驗方案，提升業務員開發效率並優化消費者的保單推薦流程。團隊表示，黑客松競賽提供了真實市場需求的驗證，同時保誠人壽的獎金支持也成為未來創業的助力。

數位發展部數位產業署副署長陳慧敏指出，面對AI帶來的產業變革，台灣需要跨領域AI人才。近期推出的「AI實戰人才養成計畫」與「數位青年T大使計畫」，正是協助青年掌握新興科技先機的努力方向。他同時肯定保誠人壽以企業力量支持青年創新，成為推動台灣數位轉型與創新生態的重要力量。

結合永續與創新的行動力：青年改變社會的契機

「青年永續職涯零碳論壇」與「保誠創新智造所」活動，不僅展示了台灣青年在永續與創新議題上的行動力，更透過實務操作與跨界交流，讓永續與創新不再只是理論，而成為可實現的生活選擇。透過這些平台，台灣青年正在以實際行動改變社會，並為未來的永續發展與技術創新奠定基礎。

▲第四屆保誠創新智造所決選學生組獲獎團隊出爐(由左至右_療心智能團隊、蜂蜜鬆餅團隊、數位發展部數位產業署副署長陳慧敏、保誠人壽客戶暨行銷長劉美）。（圖／保誠人壽提供）