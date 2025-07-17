國際中橡攜手淡大推動「碳黑科普營」深入宜蘭偏鄉校園

▲國際中橡持續推動化學教育，「碳黑科普營」深入宜蘭偏鄉校園。（圖／國際中橡提供）



生活中心／綜合報導

為落實推廣循環經濟理念與科普教育，國際中橡持續攜手淡江大學科學教育中心，深入全台各地學校推廣「碳黑科普營」活動。今年六月，活動首次深入宜蘭縣南安國中與南澳高中，舉辦為期兩天的化學教育推廣課程，共吸引近50位南安國中學生與約130位南澳高中學生熱情參與。

此次活動由國際中橡志工團隊與淡江大學化學遊樂趣教學團隊共同策劃，透過具互動性與生活連結的闖關遊戲設計，讓學生親手操作實驗，體驗碳黑在生活中的實際應用，進一步認識循環經濟與永續發展的重要性。

「碳黑科普營」透過結合生活情境與基礎化學原理的教學設計，讓學生能以有趣、可操作的方式理解科學概念，實踐寓教於樂的核心精神。

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國際中橡自2021年起啟動此項巡迴教學計畫，碳黑材料的知識透過活動已觸及超過百所學校，讓上萬名學生受惠。公司長期致力於企業社會責任與ESG實踐，透過「做中學、玩中學」的方式，讓科普教育走入偏鄉，讓永續理念深植下一代心中。

▲國際中橡自2021年起啟動此項巡迴教學計畫，碳黑材料的知識透過活動已觸及超過百所學校。（圖／國際中橡提供）