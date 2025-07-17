從無聲同意到申訴求助：評師大抽血案中「IRB研究倫理審查」與學術良知

▲「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部置身事外？」記者會。（圖／范雲國會辦公室提供）



● 許麗齡／國立台北護理健康大學醫護教育研究所 前所長

本評論旨在剖析師大女足抽血事件，論證其並非單純的程序瑕疵，而是一場在整合型計畫光環掩護下，對研究倫理制度的公然踐踏與學術良知的徹底背棄。事件的演變，從最初的「無聲同意」到事後的「申訴求助」，如同一面稜鏡，折射出台灣學術巨塔中，一個從個人到體制的系統性失能。

在師生權力不對等的關係下，女足隊員被抽取血液。然而，這份沉默的「同意」背後，隱藏的並非合規的研究程序，而是一個驚人的事實：該研究行為極可能完全沒有經過IRB的倫理審查。獲得高經費補助的整合型計畫，其倫理審查機制是否有被跳過？

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又是什麼樣的「學術良知」，能讓研究者做出如此明知故犯的決定？在教練與選手、師長與學生這種「特別權力關係」中，「同意」極易變得「無聲」。即便選手簽署了同意書，但在資訊不透明、權力不對等的情境下，這種同意也缺乏真正的「知情」與「自願」，這不僅是不道德的，更是對弱勢參與者個人尊嚴的徹底漠視。

筆者過去申請國科會醫學教育或資訊教育學門，主持人及共同主持人三年內都須接受9小時的研究倫理課程並通過考試，執行計畫前須通過IRB審查，此審查都須歷經半年到一年，歷經初審及複審的回覆，通過後的計畫版本需蓋IRB認可章，才可開始執行計畫，計畫結束後須繳交成果報告，資料先保存，甚至可能面臨事後審查。因研究對象是學生，IRB委員通常都須說明對學生的保護及自主權益，而且不能影響學業成績等，這是很基本的研究倫理。此事件測驗前告知招募程序及事後補簽同意書，是不符合IRB研究倫理的，需事先說明執行計畫目的理由並讓受試者有時間思考是否參予，等簽署後才能執行。

此次事件將抽血與學生的修課資格掛鉤，形同脅迫。筆者不禁要問：在一個以「師道」為基石、以「培育學子」為己任的師範大學裡，為何會允許此事件發生？又當學生鼓起勇氣提出申訴，卻面臨長達半年以上的拖延與冷處理，這意味著問題已從「事前預防失靈」延伸到事後補救無門。當學術良知可以被拋棄，倫理審查可以被跳過，申訴機制又形同虛設時，整個學術體系就淪為了一個保護強者、犧牲弱者的不義結構。這不僅是對少數人的傷害，更是對台灣整體學術聲譽的重創。

筆者建議重建信任的唯一道路，唯有徹底的真相調查、嚴肅的責任追究與深刻的制度改革。學術社群必須正視此事件揭示的系統性風險，執行計畫落實研究倫理，並將對「人」的尊重，真正內化為所有研究者不可動搖的核心價值。當科學研究的過程充滿了冷漠、算計與剝削，它所產出的「知識」也將是冰冷的、缺乏溫度的，甚至可能被用來服務於更不人道的目的。這樣的科學，即使技術再先進，也已失去了作為文明燈塔的靈魂。因為當科學失去人性，再輝煌的成果也將黯然失色。

▲民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會舉行「強迫抽血惡師免解聘 台師大血汗學分 教育部不管嗎？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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