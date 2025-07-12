台灣文化4景因丹娜絲重挫2景　環團2年前已示警　

▲台灣文化資產付出慘痛代價，位於台南的「國定古蹟」南鯤鯓代天府，千年紅檜五門大牌樓一夜傾頹 。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者潘姿吟／綜合報導

雲嘉南與彰化沿海地區遭受輕颱丹娜絲侵襲及外圍環流影響，台灣文化資產付出慘痛代價。南鯤鯓代天府的千年紅檜五門大牌樓一夜傾頹、彰化鹿港老街與300年歷史的天后宮難逃水劫，「史詩級災難」場景令人痛心。然而，這些文化浩劫早在2023年綠色和平所發表的《氣候危機在臺灣：消逝中的文化四景》報告中，就曾明確提出警告。綠色和平強調，若缺乏積極減碳與氣候治理，台灣世代記憶恐將持續流失。

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▲位於台南北門、著名的王爺信仰中心南鯤鯓代天府，建廟以來就開始嚴防海水倒灌，加高地基。根據推估，2050年代天府周遭低窪地帶，30年後四周將被海水覆蓋，退縮的海岸線不僅威脅北門居民的家園，也讓代天府成為孤島。



丹娜絲是120年來首度登陸嘉義的颱風，為台灣西南部帶來13級強風，創下台南歷史第3高紀錄。位於台南的「國定古蹟」南鯤鯓代天府屹立42年的千年紅檜木牌樓，在強風下轟然倒塌，成為全台罕見全實木榫接工法宗教建築的重大損失。彰化鹿港則連日暴雨、海潮倒灌，300年歷史的天后宮與老街全泡水，地方生活秩序陷入混亂，居民甚至得追的垃圾車，只為清理積壓多日的廢棄物。

這場文化浩劫，正如綠色和平2023年所警示：台灣鹿港老街、大甲媽祖遶境、阿里山鄒族部落與台南北門等「文化四景」，皆正面臨極端天候、強降雨、海平面上升等威脅。以鹿港為例，近15年梅雨期總降雨量比過往增加25%，30年內4度出現超過200毫米的豪雨，2050年大雨發生日數恐將倍增。南鯤鯓代天府則因地勢低窪，早已長年防範海水倒灌，專家警告若趨勢持續，未來恐成「文化孤島」。

▲受輕颱丹娜絲及外圍環流影響，鹿港鎮淹水災情慘重。（圖／記者唐詠絮翻攝）▼綠色和平於2023發表的《氣候危機在臺灣：消逝中的文化四景》報告。（圖／綠色和平提供）

綠色和平氣候與能源專案經理陳詠仁表示：「這次丹娜絲路徑與強度造成西南部文化與民生損失，氣候變遷導致的文化消逝與氣候通膨，已成為無法忽視的危機。政府必須加速推動減碳與氣候調適，才能治本。」

據英國期刊《自然地球科學》（Nature Geoscience）的研究報告顯示，近年東亞和東南亞的颱風威力增強了12%至15%。風速大於210公里的強烈颱風數量比1970年代後期增加至少一倍。由中研院及中央大學主編的《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》亦指出，未來侵台颱風將受氣候暖化影響而變少，但颱風的風速與降雨反而會有增加趨勢，海平面也會因颱風暴潮影響，造成部分沿岸低窪地區排水困難與淹沒面積增加。

專案主任張皪心則呼籲，面對日益加劇的災害，台灣必須從「防災」升級到「氣候治理」，將守護文化資產納入國家氣候政策核心，制定前瞻性淨零路徑，強化氣候調適與能源轉型，才能真正回應民眾與歷史的需求。

環團早已敲響警鐘，丹娜絲帶來的不是單一事件，而是氣候危機下文化消逝的警訊。台灣正站在保存文化資產與氣候治理的關鍵十字路口，政府與社會都不能再忽視。