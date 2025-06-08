ESG已死？或是更務實？　全球永續浪潮的轉型與深化

▲美國總統川普。（圖／達志影像／newscom）



● 林志謙／政大法學院碩專班

隨著美國前總統川普在2024年底的選舉中再次勝出，一時間，「ESG是否氣數已盡？」的疑雲籠罩在國際社會上空。然而，當我們撥開政治表層的迷霧，深入探查全球政策的真實走向與企業的實際行動，一幅截然不同的圖景躍然紙上：ESG非但沒有偃旗息鼓，反而正在經歷一場深刻的「體質調整」，卸下過往繁複的文書包袱，更聚焦於實質影響與績效連結，展現出前所未有的務實韌性。

歐盟：簡化繁瑣行政流程，力求永續內化

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作為全球ESG的領頭羊，歐盟的動態向來備受矚目。為回應企業對永續報告複雜性的關切，歐盟執委會於2024年10月正式推出了永續「綜合簡化套案」（EU Omnibus Simplification Package），旨在減輕企業行政負擔，將資源聚焦於重大永續議題的實質揭露與管理。其中，「企業永續報告指令」（Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD）將免除80%以上的企業義務，捉大放小，暫時免除中小企業之責任，且將整體報告時程延後兩年。此舉並非外界想像的削弱ESG，而是期盼企業將永續視為核心戰略，而非僅止於合規作業。

北美：政策分化下的多軌並進

北美大陸的ESG圖景呈現出聯邦與地方政策的雙軌現象。加拿大總理馬克・卡尼（Mark Carney）上任後，第一件事就是取消消費者碳稅，身為綠色金融的代言人，許多氣候運動倡議者都嚴厲譴責，但卡尼砍的僅僅是消費者碳稅，以其現行制度來看，針對大型工業排放源反而可能會增加課徵力度，展現其在議題上亦是「抓大」的政策思路。

美國方面，即便聯邦層級的氣候政策可能因政府更迭而放緩，但州級政府與企業的ESG行動力道依舊。加州的《氣候企業數據問責法》（Climate Corporate Data Accountability Act）要求大型企業揭露範疇一、二、三的溫室氣體排放量 ，其影響力已開始顯現。紐約州則依循《氣候領導與社區保護法》(Climate Leadership and Community Protection Act)，堅定地朝2030年減排40%的目標邁進 。

川普2.0政府的上任，確實讓聯邦層級的傳統氣候政策議程面臨變數。然而，這並不意味著與環境、碳排放相關的壓力全然消失。相反地，這些議題正被巧妙地轉化，融入「美國優先」的貿易保護與產業競爭框架中。共和黨參議員比爾·卡西迪（Bill Cassidy）等人於2025年4月再次力推的《外國污染費法案》（Foreign Pollution Fee Act, FPFA），類似於歐盟的碳邊境調整機制，便是一個顯著的例子 。該法案在2023年首次提出時未獲進展，此次捲土重來，正是希望搭上川普政府的關稅列車。



台灣：淨零賽道上的持續發力

台灣在淨零轉型賽道上正全力衝刺，展現出前所未有的政策力度與企圖心。自2024年總統揭示「國家希望工程」，將「綠色成長與2050淨零轉型」定為國家核心戰略後，同年6月成立的總統府「國家氣候變遷對策委員會」便成為關鍵的政策加速器。在此框架驅動下，台灣的減碳目標迅速迭代升級：繼2024年底環境部草案將2030年NDC目標從原較2005年減量24±1%提升至28±2%後，總統更於2025年初公布了更具雄心的「國家減碳新目標」草案，明確訂下2032年減量32±2%、2035年減量38±2%的階段性里程碑（相較2005年）。這一連串緊湊的目標策進，輔以金管會推動企業ESG資訊揭露（2024年已擴大至實收資本額20億以上公司，並已擘劃與ISSB的S1、S2準則分階段對接藍圖以強化國際比較性），以及環境部碳費機制於2025年的逐步實施與滾動檢討，共同勾勒出台灣從政策宣示邁向全面加速行動的清晰路徑。



▲示意圖為綠島小丑島潛點生態重現生機，東管處長期潛點監測見證海洋恢復力。（圖／觀光署東管處提供）



企業自主：從壓力到動力的持續轉型

一個顯著的趨勢是，不論外部政策風向如何，全球指標性企業的自主ESG行動並未減速，反而更加深化。截至2024年底，簽署科學基礎減碳目標（SBTi）的財富500強企業比例持續攀升，較2023年有顯著增長。到了2025年，我們預期將有更多企業不僅設定目標，更將公佈其達成目標的詳細路徑圖與階段性成果。

微軟、Google、Amazon等科技巨擘持續加碼再生能源或是潔淨能源的運用與採購，並將供應商的ESG績效列為合作的關鍵考量。

全新焦點：標準落地、自然資本與公正轉型

國際永續準則理事會（ISSB）發布的永續揭露準則S1與S2，正快速成為全球報告的共通基礎。各國監管機構陸續宣布將其納入本地規範，陸續有依循ISSB準則的企業永續報告問世，為全球ESG資訊的可比較性奠定基石。

繼氣候議題後，生物多樣性與自然資本的流失正成為企業與投資人關注的新焦點。TNFD框架的推出，引導企業評估並揭露其對自然的依賴與衝擊，特別是在農業、消費品及基礎設施等高度依賴自然的產業。

隨著《企業永續盡職調查指令》 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)等規範的推進，企業對其供應鏈的碳排放、人權保障、環境足跡等方面的管理責任將更為嚴格，對供應鏈數據的透明度與可追溯性要求也將達到新高。

ESG的「成年禮」：揮別虛浮，走向務實的韌性成長

綜觀全球，ESG的發展路徑或許曲折，偶有逆風，但其核心理念，企業應為所有利害關係人創造長期價值，並積極回應環境與社會挑戰，已在全球範圍內形成廣泛共識，並轉化為具體的政策法規與市場力量。所謂「ESG已死」的論調，更像是對其轉型陣痛的誤讀。

事實上，ESG正在經歷一場去蕪存菁的「成年禮」。它正逐漸擺脫早期可能存在的表面文章與過度強調形式的弊病，轉向更為務實、更重實效、更深植於企業核心競爭力的成熟階段。無論是歐盟的簡化務實、北美在政策分歧中對「韌性」的暗合或以貿易為名的碳邊境調整，或是台灣的積極追趕與目標提升，都印證了ESG已是全球經濟體系中不可逆轉的關鍵變革力量。

未来，ESG的成敗將取決於「實質影響力」而非「報告頁數」。它將更依賴技術創新與數據驅動，更強調政策的協調與激勵的精準，更關注環境效益、社會公平與經濟活力的動態平衡。對企業而言，這意味著需要真正將ESG從被動的合規成本，轉化為主動的價值創造引擎與風險管理盾牌。而對政府而言，挑戰則在於如何巧妙地引導與規範，既能堅定永續發展的長遠方向，又能激發市場的活力與企業的創新精神。ESG的真實生命力，正在這場全球性的務實轉型中，淬鍊而生。

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