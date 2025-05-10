「烏金」減碳告別除濕機！　環保商旅牽手崑山科大導入「官田菱殼碳」

▲旅宿業減塑新規上路，台南文化信然商旅用「菱殼碳」吸濕 。（圖／崑山科大提供）



生活中心／綜合報導

旅館也能變身環保尖兵！隨著環境部「旅宿業減塑行動」規範今年1月正式上路，禁用一次性旅行用品成為旅宿業新日常。台南文化信然商旅不僅積極響應，更攜手崑山科技大學社會責任USR團隊，於本週展開「淨零旅生活」創新實驗，將在地再生資源「官田菱殼碳」引進客房清潔服務，嘗試取代除濕機和臭氧機，為旅館減碳環保開創全新路徑。

「我們希望讓旅客體驗到不只舒適，更兼顧環保的住宿品質」，甫於去年5月獲得「環保旅店」認證的信然休閒育樂股份有限公司執行長王建智表示。身為環保旅宿先行者，王建智積極與崑山科大研發團隊合作，探索低碳建築與綠建材的實務應用。而負責行銷的辰拾旅宿管顧負責人張黎音也不遑多讓，大力推廣再生能源與可分解客房備品。兩人不約而同認為，要讓「耗能機器」旅館轉型，必須從客房服務開始著手減碳。

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▲崑山科大USR與旅宿業者，結合官田烏金減碳有成。崑科大USR計劃主持人楊泰和學務長（右二），信然休閒育樂（股）公司執行長王建智（左二）。（圖／崑山科大提供）

在「崑山科大大學社會責任USR實踐計畫」主持人楊泰和學務長帶領下，企研所學生化身環保小尖兵，透過「永續發展與社會實踐專題」課程參與實驗。他們將菱殼碳吸附包巧妙放置在8坪大小的客房中，定期以濕度計測量數據，與傳統除濕機和O3臭氧機效果比較，讓原本只存在於理論的生物炭應用走入實際生活。

「生物炭不只是環保材料，更是台灣在地的綠色驕傲！」楊泰和學務長興奮地解釋，這種循環經濟商品製程中，不需添加煤油或木材燃燒，零排放、零污染，卻有超強的除味和除濕力，簡直就是為台灣濕熱氣候量身打造。相較之下，飯店常見的臭氧機雖然除菌效果好，但卻會產生刺激眼睛、鼻腔和氣管的二次空氣污染物，甚至加速電器零件老化，「用菱殼碳，一舉多得！」

活動現場猶如迷你科學展，兩間實驗對照客房、菱角炭吸附包成分解析與實驗數據一應俱全，吸引不少好奇的目光。「崑山科大大學社會責任USR實踐計畫」今年以「技術為體、生活為用的循環經濟」為主題，透過這次合作將環保理念從校園推向社會。若試驗結果證明可行，這套環保解決方案不僅能為旅館業省下可觀能源成本，更能減少環境二次污染，為循環經濟與空氣淨化寫下實際案例。

「環保不該只是口號，而是落實在每個細節的行動。」王建智和張黎音共同表示，他們期待這次產學合作能為台灣旅宿業帶來實質改變，為永續旅遊開創嶄新模式。楊泰和也提到，校方長期致力於USR計畫推動，並透過各系列活動與課程推動發展。

▲文化信然商旅大廳展示菱殼碳商品邀旅客響應「淨零旅生活」。（圖／崑山科大提供）