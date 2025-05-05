報稅季來了　綠色和平：我們與超級富豪，繳的是同一種稅嗎？

▲2025年1月22日，綠色和平的行動者在世界經濟論壇（WEF）期間，於瑞士 Engadin 機場「象徵性扣押」了私人飛機，並貼上「已沒收」（Confiscated）的標籤，呼籲：「是時候對超級富豪課稅了」。參與世界經濟論壇的全球菁英，許多人乘坐高污染的私人飛機赴會，卻口口聲聲討論氣候解方，形成強烈對比。（圖／Miriam Künzli / Greenpeace）

●Greenpeace 綠色和平



亞馬遜創辦人貝佐斯的藍色起源公司，再次將名人和富豪送上太空。當少部分人以數千萬美元換來幾分鐘的太空夢，地球上卻有無數人正為氣候災害與生計掙扎。5 月是臺灣的報稅季，綠色和平與您有同樣的疑問：在這個失衡的世界，誰該為環境與未來付出更多？

炫富式太空之旅，10分鐘燒千萬美元

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2025 年 4 月，60 年來首場全女性太空旅行，掀起全球熱議。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的藍色起源（Blue Origin）公司，將六名女性送上太空遨遊——其中包括流行歌手 Katy Perry、CBS 新聞主播 Gayle King，以及貝佐斯的未婚妻 Lauren Sánchez。她們搭乘火箭越過海拔 100 公里高的「卡門線」，短暫體驗了失重狀態，然後平安返回地球。

這場歷時約 11 分鐘的「太空之旅」，在社群媒體引發熱烈討論。從宣傳角度來看，這是一次「你可以達成任何事」（you can achieve anything，you 此指女性）的象徵、一場打破女性天花板的飛行。

但事實上，更多人看到的是另一個殘酷事實：在全球經濟不平等與氣候危機日益加劇的時代，富豪為了幾分鐘的刺激，花費數千萬美元燃燒大量燃料、排放巨量二氧化碳，只為了完成一次「虛榮的太空之旅」。

更諷刺的是，女性其實是氣候變遷下受害最深的人群之一。無論是極端氣候導致的糧食短缺、或是天災過後社會安全網崩壞，受衝擊最嚴重的，往往是弱勢女性與孩童。當權力與財富集中於少數人手中，「女性可以上太空」的表象，其實無法掩蓋背後「絕大多數女性在地球上受苦」的現實。

我們與超級富豪，繳的是同一種稅嗎？

進入五月，臺灣迎來一年一度的報稅季。對大多數市井小民來說，報稅是義務，也是一種負擔。但在金字塔頂端、全球 1% 的超級富豪，卻可以透過財富管理、避稅天堂、複雜的法律結構等方式，大幅減少應繳稅額。

根據 Tax Justice Network 估計，全球每年因超級富豪與跨國企業的逃稅行為，損失高達 4920 億美元！這些錢，本可用來對抗氣候變遷、改善公共醫療、教育與交通的資金，卻被少數人牢牢掌握。

當全世界總說「錢不夠」、無法投入氣候行動或加強基礎建設，其實，只是錢入了富人的口袋。

綠色和平正在全球推動 #TaxTheSuperRich（向超級富豪課稅）行動，訴求很簡單：讓超級富豪們，特別是那些製造龐大碳排、卻極少承擔環境責任的群體，負起應有的社會與環境成本。

為什麼要這麼做？因為數據告訴我們：全球最富有的 1% 人口產生的碳排量，超過全球 66% 人口的總和。

向富人課稅，可以拯救多少未來？

如果各國政府能有效徵收富人稅，這將為全球帶來難以想像的改變！根據估算，若全球推行類似西班牙的富人稅制度，每年可額外籌得 2 兆美元的財政收入。這些資金可以用來：

● 建設可負擔的綠能住宅與公共交通。

● 投資社區型再生能源計畫。

● 幫助農民適應氣候變遷、穩定糧食價格。

● 為氣候災害後的重建提供及時援助。

● 讓開發中國家獲得應對氣候變遷所需的資金，促進全球氣候正義。

另外，根據綠色和平與多個氣候團體的研究報告，如果全球 38 個最富有的國家向化石燃料業者課徵「開採徵收稅金」（extraction levy），從每排放 1 噸二氧化碳當量收取 5 美元起，每年增加 5 美元，到 2030 年就能累積 9000 億美元的稅收。

這種稅收模式叫做「氣候損害稅」（Climate Damages Tax），目前已有超過 100 個氣候團體支持。

以 2023 年道達爾能源（TotalEnergies）公司產生的碳排量來計算，只要對其徵收每噸碳排 5 美元的氣候損害稅，就足以支付 2024 年肯亞洪災 30 倍的損失費用。

那麼，您我可以做些什麼？

在我們忙於報稅、為日常開銷計較時，常會感到無力；然而，超級富豪的生活方式——私人飛機、遊艇、豪宅——卻不斷加劇碳排放。

改變，需要從您我的意識開始，從每一個小小的行動累積：

● 支持制度改革：關心政治人物在稅制改革、氣候政策上的立場，在選舉時就做出負責任的選擇。

● 擴散正確資訊：在社群媒體上分享有關「富人碳排」、「財富不平等與氣候危機」的科學報導與倡議資訊，並拒絕接受「環境破壞是每個人一樣責任」的論調，要求真正的大型污染源頭做出改變！

● 用行動壯大聲音：每月小額捐款，支持綠色和平推動系統改革的環保組織，讓倡議更有力量。綠色和平是獨立的環境組織，成立以來堅持不接受政府、黨派與財團的捐款，依靠獨立基金會與個人小額捐助，以此獨立且靈活地推動環境倡議。

當少數超級富豪在太空上讚嘆「地球好美」時，地球上的多數人，正在為生存而掙扎。氣候危機與貧富不均，從來不是兩條平行的問題，它們交織在一起，只有公平的稅制與系統性的改革，才能為所有人贏得未來。

這個五月，當您報稅時不妨想一想：真正該為地球與社會繳更多稅的人，會是誰？

● 本文獲授權，轉載自「Greenpeace 綠色和平」。專欄觀點不代表本網立場。