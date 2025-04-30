信義房屋連11年獲公司治理評鑑前5% 　與台積電、台灣大並列

▲信義房屋榮獲第11屆「公司治理評鑑」前5%殊榮，連續11屆穩居頂尖行列。（圖／信義房屋提供）

記者潘姿吟／綜合報導

台灣證券交易所今（30）日發表第11屆「公司治理評鑑」結果，信義房屋再度榮獲前5%，這是該公司連續11年保持在頂尖行列，展示其穩健的治理架構和誠信經營文化。今年共有1,754家上市及上櫃公司參加評鑑，其中976家上市公司中，有49家進入前5%，包括信義房屋、台積電、台灣大、中華、遠傳電信、裕隆和聯電等7家企業，自評鑑開始以來均連續11年獲此殊榮。

為強調股東權益及永續發展，證交所在本屆評鑑中將「推動永續發展」的權重提升至35%，評鑑涵蓋去年，共包含75項指標，讓企業間良性競爭並提升公司治理水平，以提升我國公司治理的國際地位。

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▲▼台灣證券交易所公布第11屆「公司治理評鑑」新聞資料。（圖／記者潘姿吟翻攝）

信義房屋表示，經過不斷優化資訊揭露機制，包括高階經理人薪資報酬及ESG相關績效評估的政策，以及過去兩年溫室氣體年排放量之外，也積極推動董事會成員多元化，重視獨立董事的專業性和性別平衡。目前，已提名三位女性董事候選人，預計在2025年度股東會全面改選後，任一性別將達到1/3。

信義房屋將ESG理念融入公司策略，從氣候治理、水資源管理到資訊安全和供應鏈永續，持續推動具體行動，如碳排目標設定與盤查，以及全台分店的捐血和義賣等社區行動。他們也取得多項國際標準認證，展現企業社會責任的積極實踐。

在資訊透明度上，信義房屋秉持股東平等原則，主動揭露重大訊息，並透過投資人網站、年報及永續報告書，完整呈現公司治理、營運績效及ESG發展進程。未來，信義房屋表示將持續精進公司治理架構，關注國際永續趨勢與法規變化，強化董事會對氣候風險與永續績效的監督職能，與股東、員工及社會共同邁向穩健經營的未來。