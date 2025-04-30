連11年進前5%難度如「神仙打架」　公司治理評鑑揭榜　

▲公司治理評鑑揭榜，連11年進榜難度如「神仙打架」，統一超跌出前5%，台積電、聯電、信義房屋、台灣大、遠傳、中華、裕隆等7家穩居前5%。（圖／記者潘姿吟攝，下同）

記者潘姿吟／台北報導

在公司治理評鑑結果的嚴格評核中，連續名列前5%的公司向來被視為頂尖指標。台灣證券交易所今（30）日公布第11屆「公司治理評鑑」結果，上市公司共976家，其中僅49家進入前5%，比率不到5%。值得關注的是，去年才獲得「連續十年進入前5%」殊榮的統一超商（2912），本屆卻跌出前段班，落至第6%至20%區間，無緣續寫連11屆蟬聯紀錄。

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▲▼第11屆「公司治理評鑑」結果中，連續11屆前5%上市公司與產業別。

相較之下，台積電（2330）、聯電（2303）、信義房屋（9940）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、中華（2204）、裕隆（2201）等7家企業，則成功達成連續11屆穩居前5%的成就，在今年入選名單中占比約14%，展現出高度穩定的公司治理能力與永續實力。

一位不願具名的ESG專家指出，前5%的競爭向來激烈，「這基本上是神仙打架，要連年保持不墜，難度極高。」這些企業能夠在上千家上市公司中持續脫穎而出，代表其內部治理制度、文化與領導層的執行力，具備高度一致性與成熟度。

據了解，本屆評鑑指標第4大面向「ESG」的權重再度提升，其中「高階主管薪酬與ESG績效連結」項目成為觀察重點。該位專家補充表示，ESG就如同企業的「健康檢查報告」，評估的不僅是財務表現，更包括治理品質、員工照顧、股東權益與對社會的責任，他強調，企業要的不只是獲利，而是長久穩健的經營，否則規模再大也難以支撐永續發展。

▲▼第11屆「公司治理評鑑」評鑑結果與彙總。