2024年公司治理評鑑揭曉　有88家上市櫃公司列前5%

▲台灣證券交易所公布第十一屆（113年度）的公司治理評鑑。（圖／記者潘姿吟攝）



記者潘姿吟／台北報導

台灣證券交易所表示，第十一屆（113年度）的公司治理評鑑已經完成，這次總共有1,754家公司接受評鑑，其中包括976家上市公司和778家上櫃公司。為了讓評鑑結果更有參考價值，證交所將所有公司依照評鑑得分高低，分為七個級距：前5%、第6%至20%、第21%至35%、第36%至50%、第51%至65%、第66%至80%、以及第81%至100%，且各別公告上市公司與上櫃公司公告評鑑成績。

此外，為了方便觀察不同行業與規模的表現，這次也將公司依據產業類別與市值進行分組評比，包括：

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• 金融保險類（42家）

• 市值100億元以上的電子類公司（301家）

• 市值100億元以上的非金融電子類公司（280家）

• 市值50至100億元的公司（329家）

• 市值未達50億元的公司（802家）

這些分類不分上市或上櫃，一起混合排名，同樣依照得分分級，公布各組公司的表現，讓大家更清楚地了解各家公司在同產業或同市值規模中的相對位置。

證交所與櫃買中心預計在6月舉辦頒獎典禮，公開表揚以下表現優異的公司：

• 排名前5%的上市公司（49家）與上櫃公司（39家）

• 市值50至100億元組別中，排名前5%的上市公司（11家）與上櫃公司（5家）

• 市值未達50億元組別中，排名前1%的上市公司（5家）與上櫃公司（3家）

• 本次進步幅度最大的上市與上櫃公司各1家