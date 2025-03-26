智庫公布2024永續調查　台灣企業關心「職安」首次超越「經濟績效」

▲亞太永續分析國際論壇暨臺灣循環經濟獎頒獎典禮。（圖／CSRone提供）



生活中心／綜合報導

2025年是全球邁向永續轉型的關鍵之年，挑戰與機會並存。CSRone永續智庫聯手國立政治大學商學院信義書院，發表年度最新調查報告《2025臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》。此次報告，研究分析574 本 2024 年永續報告書，聚焦資本額 20 億以上的臺灣企業，剖析臺灣及亞太區企業在治理、環境、社會三大核心面向的現況與趨勢。

報告顯示，臺灣企業的三大重大主題分別為「職業健康與安全」、「經濟績效」與「教育與訓練」。其中，「職業健康與安全」首次超越「經濟績效」成為最重要的主題。此外，「氣候變遷風險」、「資訊安全風險」與「法規風險」連續三年成為企業關注的前三大風險議題。這些數據反映了企業對於創新過程中轉型風險的高度關注。

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永續治理與企業行動

企業治理正從「承諾」邁向「制度深化」。報告指出，88.2%的企業已設立永續委員會，77.4%定期向董事會報告ESG事務，顯示永續已融入企業長期營運策略。此外，35%的企業高層將薪酬與永續績效連結，81.2%的永續委員會已指定代表，顯示ESG行動已由單一職能擴展至跨部門協作，並逐步落實至日常營運。

減碳行動與生物多樣性

企業的減碳行動與生物多樣性正走向雙軌實踐：本次報告顯示，67.2% 企業已揭露淨零目標，且有此外62% 企業已制定長期目標，展現從短期應對轉向長期規劃的趨勢，94.4% 企業揭露溫室氣體排放數據，其中56.8% 企業涵蓋範疇三（供應鏈）排放，但主要仍限於組織內部邊緣範疇，顯示企業在上下游碳盤查方面仍有提升空間。

另外，金融保險業碳權作為揭露程度高，52.2% 資本額100 億以上之企業揭露內部碳定價作為；另外數據顯示僅有9.9% 於報告書參考TNFD框架揭露資訊，其中減緩與復育為企業回應生物多樣性主要方式，顯示在生態保護策略的深化與具體行動上仍有待提升。

▲亞太 10 大國家地區永續發展。（圖／CSRone提供）



企業社會承諾與人權管理

促進多元利害關係人的共好行動：企業社會承諾正逐步擴大及深耕，關注範圍從職業安全、供應鏈擴展至社會公益與人權。今年67.9% 企業將「職業健康與安全」視為重大主題，反映企業對勞動權益的重視。52.8% 企業的社會公益行動已結合核心本業，68.1% 企業明確發展主軸，顯示公益行動已融入企業策略，強化社會影響力。

然而，企業在人權制度化管理上仍有明顯進步空間，報告以有設定人權相關目標的152間企業為分析基準，僅有 57 家進行人權盡職調查，95家簡單提及，顯示大多數企業仍未建立完善內部人權風險評估機制。

▲2024 年亞太 10 個國家地區在「碳管理積極度」、「氣候漂綠風險」與「TCFD 揭露透明度」方面的表現有所變化。整體而言,「碳管理積極度」。▼反漂綠 10 項建議（圖／CSRone提供）

亞太地區的永續發展

整體亞太區企業組織永續發展呈現明顯「M型化趨勢」。臺灣、新加坡和南韓在永續發展方面表現穩定且突出。臺灣自2022年開始連續3年穩居榜首，並在2024年取得最高評分77.1%。新加坡則保持穩定成長排名第二66.4%，南韓在2018年和2019年位居第一後排名有所波動，此次重返第三名為64%。亞太地區SDGs營運整合度平均56.7%，其中臺灣以84%居首。

CSRone攜手中經院：探討永續轉型與循環創新

這次論壇，由CSRone永續智庫與中華經濟研究院首度合辦，以「真心與雄心」為主題，由國內外專家與標竿企業，共同探討企業如何訂定具雄心的承諾，並付諸真心行動。CSRone營運副總陳厚儒也於論壇上公布《2025臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》精彩研究結果。

在上午的論壇上，中華經濟研究院温麗琪博士發表《臺灣企業環境外部成本報告》，指出環境外部成本已成企業財務與競爭力的關鍵因素。下午的論壇則以「永續的轉型雄心」為主題，從金融財務及AI科技雙視角探討轉型重點。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺強調整合永續及財務思維的營運策略是企業建立韌性的關鍵；S&P標普全球評級高級經理鍾尚民分享了氣候轉型評估方法，指出企業設定具有雄心且具體之氣候轉型目標的重要性。

第二場論壇以「永續的循環新創」為主題，由遠道而來的SHIFT Switzerland董事長Christian Haeuselmann開場分享循環經濟不僅是一種商業模式，更是一種新的生活方式，帶來多個耳目一新的廢料轉身案例。ERM大中華區諮詢部主管Piers Touzel則分享了永續轉型的五大行動方案，並強調高層決策及落實、市場創新、夥伴合作網路、持續與韌性等各面在轉型推動的重要性。