生物多樣性與企業責任：不可分割的夥伴關係

▲生物多樣性並非與經濟無關。（資料圖／玉山國家公園管理處提供）

● 林志謙／政大法學院碩專班



過去半個世紀以來，全球野生動物數量平均驟減 73%；約 100 萬個物種面臨絕種世界自然基金會（WWF）《2024 年地球生命力報告》顯示：自 1970 年以來，全球脊椎動物種群規模減少 73%。政府間科學政策平台估計，超過 100 萬種動植物正面臨滅絕危機，其中許多物種可能在未來數十年內消失。此外，入侵外來物種每年造成全球 4,230 億美元經濟損失，自 1970 年以來其影響力每 10 年增長 4 倍。這些數據顯示，人類活動正以前所未有的速度破壞生態系統。

瀕臨危機的生態與企業使命

生物多樣性並非與經濟無關，75% 的主要農作物依賴動物傳粉，然而昆蟲數量下降導致每年 2,350 億至 5,770 億美元的農業產值面臨風險。若生態系統崩潰，其影響將無法逆轉，對全球食物供應、醫藥研發、能源資源和經濟穩定造成深遠衝擊。

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生物多樣性的喪失已達前所未有的程度。這不僅是生態問題，更關乎企業的生存與責任。世界經濟論壇（WEF）《2025 全球風險報告》將生物多樣性喪失列為未來 10 年全球 3 大風險之一，企業若忽視此趨勢，恐將面臨供應鏈中斷、原物料短缺、金融市場動盪等挑戰。因此，企業應正視這場生態危機，將生物多樣性視為核心經營議題，轉危為機。

▲玉管處呼籲民眾進入山區「停、看、聽」，與野生動物和平共處。（資料照／玉山國家公園管理處提供）



生物多樣性喪失對企業的衝擊

生物多樣性的衰退正迅速演變為經濟與商業風險。自然為企業提供如水資源淨化、氣候調節、授粉、害蟲控制等「隱形服務」，其崩壞將直接影響企業營運。經濟合作暨發展組織（OECD）研究指出，全球約 55% 的 GDP約58兆美元依賴自然資源。普華永道（PwC）報告也顯示，供應鏈風險尤為嚴峻，農業、漁業、林業首當其衝，而製造業與零售業則因上游原料短缺，面臨成本上升與產能下降的風險。

此外，自然災害頻率升高（如森林砍伐導致水土流失、洪水風險增加），企業基礎設施暴露於更大營運風險中。供應鏈全球化亦加劇這些風險，使任何地區的生態危機都可能透過多米諾效應波及跨國企業。

金融市場同樣高度關注生物多樣性風險。研究顯示，全球主要上市公司中，超過一半的市值直接暴露於自然風險，投資人日益關切企業是否妥善管理生物多樣性議題。WEF指出，生物多樣性喪失將引發自然資源短缺，影響企業長期競爭力。企業若不積極應對，將面臨融資成本上升、投資人撤資、品牌價值受損等挑戰。

企業決策的新動力：政策與市場機制

面對生物多樣性危機，全球政策與市場機制迅速演進，推動企業採取行動。

政策層面：

●《昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架》（GBF）設定 2030 年前保護 30% 陸地與海洋的目標，要求企業降低對生態的負面影響。

●歐盟《無毀林產品法規》（EUDR）：自 2024 年底起，凡進入歐盟市場的高風險商品（如牛、可可、咖啡、棕櫚油、大豆等）須證明其來源不涉及森林砍伐。

金融市場：

●自然相關財務揭露工作小組（TNFD）於 2023 年發布指引，目前全球已有超過 500 家企業與金融機構採用，促進生物多樣性風險資訊揭露。

●投資者關注自然資本，未來企業若未妥善管理生物多樣性風險，將影響融資條件，甚至面臨股價波動。

消費市場：

●ESG意識高漲，消費者越來越關注產品的環境足跡，企業若涉足生態破壞，可能遭受市場抵制。

企業長期戰略：邁向與自然共生的未來

企業應將生物多樣性納入永續發展策略，採取具體行動以降低風險並創造新機遇。

1. 評估依存與風險：透過自然資本核算、生命週期分析等工具，盤點供應鏈對生態的影響。

2. 強化數據與資訊揭露：運用 TNFD 框架，定期公開企業與生物多樣性相關的影響與減緩措施。

3. 設定目標與行動計畫：承諾「無淨損失」（No Net Loss）或「自然正向」（Nature Positive），落實棲地保育與供應鏈管理。

結語

生物多樣性危機不僅是環境挑戰，更關乎企業長期競爭力與風險管理。企業應從被動合規轉向積極創新，將生態保育視為競爭優勢的一環。率先行動的企業將透過永續產品與供應鏈轉型，贏得市場與投資者青睞。

展望未來，隨著 2030 年生物多樣性目標逐步推進，企業不僅能扮演重要角色，更能透過與自然共生的策略，為自身創造長遠價值。企業責任不應止步於減少破壞，而應致力於「積極造福」，將商業運轉轉化為生態系統的正向力量，將迎來一個生態與經濟共榮的永續未來。

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