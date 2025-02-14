葡萄酒莊的環保之道：循環水資源與再生有機農業

▲台南市通過39場畜牧廢水資源化計畫，每年施灌的廢水達132832公噸，為循環經濟跨出重要一大步。（示意圖／環保局提供）

●B型企業協會

據水足跡組織估算，生產一杯葡萄酒（125 毫升）約需 110 公升的水。全球葡萄酒已受更極端的氣候如乾旱、高溫導致的火災威脅，有葡萄酒莊想盡辦法循環使用水資源、及進行再生有機農法種植葡萄，讓土壤恢復健康、且能固碳、減碳，不止扭轉氣候變遷，更吸引對永續或有機關注的消費者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲乾旱。（圖／南投縣政府提供）

用蚯蚓大軍循環水資源的O’Neill酒莊

首先，能想像葡萄酒莊與蚯蚓的關係嗎？名列美國第十大的葡萄酒莊 O’Neill，年營業額為1.72 億美元(約新台幣55億元)，擁有超過 870 英畝的葡萄園，旗下品牌包括 Line 39、Harken等，也為許多企業生產自有品牌葡萄酒和烈酒，並向超過 15,000 英畝葡萄園的獨立種植者採購葡萄來釀酒。

如今他們更飼養著 1,500 億隻的蚯蚓，分佈在相當於12個奧林匹克規模游泳池的池子中，每年可回收 8,000 萬加侖的廢水，相當於 270 萬個浴缸或 6.4 億個水瓶。廢水均勻分佈在整個蚯蚓處理池中，蚯蚓大軍只需四小時內就能清理廢水，過濾後的水進入收集池，而後進入灌溉系統；剩餘的1.225 噸蚯蚓糞，則成了改善500英畝土壤健康的有機肥。

O’Neill 更安裝水資源回收系統節省超過 500 萬加侖的水，也透過安裝太陽能板，為裝瓶和倉庫營運提供全面的再生能源。

▲太陽能板。（圖／雲豹能源提供）

創辦人及CEO傑夫·奧尼爾(Jeff O’Neill)表示他們先獲得了環境管理系統 ISO14001 認證，及加州永續葡萄種植認證，且自2020年開始在43 英畝的葡萄園進行為期三年的再生有機農法試驗並取得成功，並擴大到 130 英畝，並於總共870英畝的土地繼續實施，已於 2024 年通過再生有機ROC™ 認證。

由B型企業Patagonia與美國有機農業發展的重要組織 - 羅德爾研究所(Rodale Institute) 共同推動的再生有機農業ROC™認證， 為目前最嚴格的農業認證之一，透過在強制性有機農法上建立再生原則，超越了美國農業部和 ECOCERT有機認證標準。由再生有機聯盟 (ROA) 非營利組織監督，並從三個支柱含動物福利、社會公平和土壤健康，全面評估整個農牧場的生態系統。

他更說，再生有機農業是整個葡萄酒產業改變的關鍵，包括使用覆蓋作物、減少或不耕作土壤、減少或不使用化學農藥及打造多元生態系統，如此更可減少碳排。 他們也協助種植者合作夥伴進行有機農法，取得相關認證，有超過 85%的種植者都獲得認證。

實踐再生有機農業的 Maison Mirabeau 酒莊

法國B型企業Maison Mirabeau是史蒂芬·克朗克(Stephen Cronk) 與妻子Jenny於 2009 年共同在普羅旺斯創立的粉紅葡萄酒品牌，在英國主要超市Waitrose 及高級百貨公司 Harrods 和 Harvey Nichols 上架。目前年營業額為1,500 萬歐元(約新台幣5億元)，產品包括 10 款粉紅葡萄酒、一款氣泡粉紅葡萄酒、一款以葡萄為原料的粉紅杜松子琴酒，並銷往 50 個國家並計劃擴大在美國的銷售。

▲法國B型企業Maison Mirabeau是於2009年在普羅旺斯創立的粉紅葡萄酒品牌。（圖／maisonmirabeau）

克朗克向《金融時報》說，2019年收購了有機葡萄園Domaine Mirabeau，2020年就開始轉向再生有機農法，但2021年在普羅旺斯的高溫引起了森林火災，且摧毀了其酒莊周圍 20,000 英畝的自然保護區及葡萄園，整個收成都因煙霧而損失殆盡，至今周圍被燒毀的樹木提醒著那悲慘的日子，更加深了轉型再生有機農業的決心，並於2024年通過再生有機ROC™ 認證。

他更說以再生有機葡萄酒確實是真正意義上的更好，因其恢復土壤健康對下一代和地球的未來更有利，對葡萄酒產業的未來甚至更好。他更大膽地說若繼續走集約化農業、單一種植和化學投入的道路，葡萄酒生產就會沒有未來。

他更說，使用生物質和固氮覆蓋作物，同時將土壤干擾保持在絕對最低限度，且定期施用有機堆肥和益生菌處理，以啟動土壤中的微生物和真菌活動；且盡可能在葡萄園中間及周圍種植其他原生種植物、樹木和樹籬。

他表示，再生有機農法耕種的土壤可給葡萄帶來更複雜、更細緻的味道，讓最終的葡萄酒產生更複雜和微妙的味道。葡萄酒世界中如此重視風土的概念，但傳統酒莊卻經常在死氣沉沉、貧瘠的土壤上種植葡萄；讓土壤恢復生機，才有資格再談論葡萄酒風土！

●本文獲授權,轉載自「B型企業協會」。專欄觀點不代表本網立場。