二手衣該回收還是捐贈？　環團「揭」：二手衣氾濫危機

▲家中衣櫃每過一陣子就需整理，汰舊換新。（圖／翻攝unsplash）

●Greenpeace 綠色和平

歲末年終、換季或搬家時，我們常整理舊物，為生活環境帶來新氣象。翻翻衣櫃，發現許多少穿的衣服，正好趁機處理。但二手衣該怎麼處理？哪些能回收或捐贈呢？

1. 不堪使用的舊衣：丟棄或資源回收

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由於台灣大部分的舊衣回收服務是將二手衣物集中並捐贈給相關單位，只有少數單位會將舊衣回收再製成新品。因此，如果衣物已經太舊、起毛球、破損或殘留污漬，不適合捐贈給其他人穿，建議直接當作垃圾丟棄，或是連繫各縣市環保署機關的資源回收服務，將有清潔隊協助送至垃圾焚化廠處理。

▲斷捨離過程中，若衣服狀態還很好，可妥善清潔過後投入回收箱或捐贈給有需要的社福機構。（圖／CFP）

2. 二手衣回收捐贈

如果衣服狀態還很好，可以在妥善清潔過後投入回收箱或捐贈給有需要的社福機構。環保署在全臺許多定點設置舊衣回收箱，建議上環保署官網查詢位址，送出舊衣。若想捐贈給社福機構，如慈善團體、育幼院、教養院、安養院等，應先聯繫確認物資需求與注意事項。

回收捐贈的舊衣以外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套等為主，不可將貼身內衣褲、寢具、毛巾、鞋襪、帽子等服飾外的紡織品投入回收箱。

如果有些微破損的衣物，也可詢問流浪動物收容機構是否需要，讓這些衣物成為毛小孩的保暖小窩。此外，有些知名服飾品牌的店內設有舊衣回收箱，例如：Uniqlo、H&M、GU、Zara，接收消費者淘汰掉的衣物，送往迦納、肯亞、智利、坦尚尼亞等低發展國家。

3. 出售舊衣給二手商店

近年來，古著衣物和二手商店蔚為風潮。狀態和品質良好的舊衣，可以賣給信譽較好的二手商店，或是加入二手衣社團交換相關資訊，延續衣服的使用期限。

▲綠色和平團隊於迦納調查二手衣氾濫問題，向快時尚產業倡議，要求負起環境責任。（圖／Greenpeace）



斷捨離很好，但不是浪費的藉口

適時整理囤積雜物，換來寬敞空間與清爽心情。不過，「斷捨離」的目的應是放下對物品的依賴，而不是騰出空間購買更多衣服及用品，更不是輕易浪費和丟棄。

隨著快時尚和網購的普及，全球每年生產約 1,000 億件服裝，以低價鼓勵消費者在短時間內購買新品、淘汰「過時」服飾，即使品質差、容易壞，反正很便宜，丟了也不心疼。但這樣的消費習慣，導致消費者越買越多、垃圾量快速增加，造成嚴重的資源浪費。

根據環境部統計，全臺舊衣回收量在近年來快速成長，從 2016 年的 4.89 萬噸增至 2022 年的 8.16 萬噸，反映民眾淘汰衣物的速度和數量不斷攀升。

也許有些人抱著「把不需要的衣服送給需要的人」的心態，覺得捐贈衣物是在做善事，幫助第三世界國家的人民。但您知道嗎？全球快速且大量「贈與」舊衣給低發展國家，已經造成該地區嚴重污染和負擔。

二手衣海嘯來襲，釀環境危機

迦納是接收世界各國舊衣的非洲國家之一，但每週接收約 1,500 萬件二手衣，遠超其三千萬人口的消化能力，長期下來導致衣物被棄置、漂流海上，或堆積於海岸。

綠色和平非洲辦公室和德國辦公室團隊於 2024 年 9 月發布調查報告《快時尚慢性中毒：迦納面臨有害紡織品危機》（Fast Fashion, Slow Poison: The Toxic Textile Crisis in Ghana），揭露北半球國家過度消費的二手衣正毒害迦納環境、社區及生態。

▲非洲迦納每週收到1,500萬件北半球國家的二手衣，大量廢棄紡織品已造成嚴重的環境與健康問題。（圖／Kevin McElvaney / Greenpeace）

調查顯示，絕大部分的二手衣是快時尚產物，也許有些人以為這些衣物可以給迦納人做生意，幫助它們擁有更豐富的物質生活，其實不然。近一半的二手衣根本賣不出去，最終流落到掩埋場或焚燒，不僅導致嚴重的空氣污染，長期大量累積的廢棄紡織品更堵塞河道、污染自然棲地和水資源。此外，90% 服飾是聚酯纖維等合成纖維材質製成，在陽光曝曬及河水沖刷下，持續釋放微塑膠到環境中。

簡單來說，這些低發展國家成為富裕國家的垃圾場，快時尚產業難辭其咎。

曾經繁榮的二手衣市場，因快時尚崩毀

二手衣曾經是迦納在地經濟的重要一環，位於首都阿克拉（Accra）的 Kantamanto 市場更是全球第一大的二手市場，共有約 3 萬人銷售、清理、修復來自北半球國家的廢棄紡織品，使這些二手衣重獲新生。

然而，隨著快時尚於 2000 年代崛起，送到迦納的衣物品質越來越低劣，數量卻快速增加，如今每年約有 15.3 萬噸二手衣運到迦納，當地人稱這些二手衣為「Oburoni Wawu」，直譯為「死白人的衣服」。每星期，大約有 100 個四十英尺長的貨櫃，裝著超過 1,500 萬件二手服飾抵達迦納最大的港口，其中約 70% 的衣物被送往 Kantamanto 市場。

但是大多數的二手衣品質太差，或是因不符當地氣候、尺寸不合、樣式與當地習慣迥異，根本賣不出去。多餘的舊衣被當作垃圾堆積成一座座小山，散發出強烈氣味，成為「過度消費」的具體樣貌。

綠色和平非洲辦公室專案負責人 Hellen Dena 表示：「我們要求禁止進口無價值的廢棄物，迦納政府必須加速立法，阻止從北半球富裕國家運輸廢棄紡織品。政府只應接受狀態合理可用的服飾，而快時尚品牌必須為他們產品的完整生命週期負責，包含廢棄物處理和回收。」

▲迦納首都阿克拉（Accra）的 Kantamanto 二手衣市場，在2025年1月遭遇大火後，數百個攤位被燒毀，數以千計的攤商頓時失去生計。（圖／Kevin McElvaney / Greenpeace）

拒絕快時尚產業，生活可以更有質感

事實上，國際大型服飾品牌正加劇快時尚的商業模式，助長污染、溫室氣體排放，以及供應鏈中的人權剝削，必須透過有效的法規導正有害的快時尚產業。

綠色和平串連全球團隊，倡議歐盟及聯合國推動「生產者責任延伸」（Extended Producer Responsibility，EPR），要求企業為他們推出的產品生命週期負責，並採取「污染者付費」原則，以阻止對環境與社會的傷害，而非將相關責任推給消費者或二手市場。

▲綠色和平曾舉辦二手衣交換活動，延續物品的使用時間，推廣低消費生活。（圖／Jiri Rezac / Greenpeace）

您我身為消費者，也可以以行動拒絕快時尚產業，促成更廣泛的改變，例如慎選品質較好的服飾並珍惜使用，衣服損壞或不合身時可優先嘗試修改，減少購買容易過時或破損的商品，並支持二手古著店和好物交換社團，一起更有意識地消費，改變市場趨勢。

漸漸地，也許未來您不再須要耗費太多力氣整理衣櫃，有餘裕將金錢和資源花在更值得的地方，讓生活更清爽有質感。

●本文獲授權,轉載自「Greenpeace 綠色和平」。專欄觀點不代表本網立場。