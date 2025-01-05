林之晨談AI代理與邊緣AI：未來科技的主軸如何影響你我？

▲台灣大哥大總經理林之晨。（圖／記者湯興漢攝）



生活中心／綜合報導

AppWorks董事長暨合夥人、台灣大哥大總經理林之晨，日前在「財經起床號」節目中的訪談中，談及AI如何深刻地影響各行各業，對此，熱愛人工智慧並致力於把 AI 技術帶進日常生活的企業AI培訓講師黃敬峰，特別撰文分享個人觀點。

1. 為何AI代理與邊緣AI的未來發展這麼重要？

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AI代理與邊緣AI代表著AI技術發展的兩大趨勢，未來我們的日常生活將變得更加便捷與智能化。隨著AI技術的演進，我們將見到自主AI代理普及到每個人手中，甚至邊緣AI的應用也逐漸改變產業運作模式。這些技術不是遙遠的未來，而是當下正在逐步實現的過程。

這些技術的意涵不僅限於方便而已，它們還代表著技術民主化的過程，「從原本只有少數人能享受到的服務，到現在每個人都可以負擔得起的AI助理。」

我們能從這些趨勢中看出，未來的世界中，個人將有更多時間去專注於真正有意義的事物，讓AI來代理處理繁瑣的雜務。

2. AI代理如何改變我們的生活？

AI代理，也被稱為AI助理，未來將成為每個人生活中的必需品。不再只是回答你的問題，AI代理將能夠為你安排日程、查找資訊，甚至替你做決策。它將取代傳統的管家、秘書，並以十分之一甚至千分之一的成本為每個人服務。

AI的應用不再只是停留在搜尋1資訊的階段，而是成為日常生活中的一部分，真正做到「萬能小幫手」。

「AI代理的應用也伴隨著一些潛在問題。例如，AI代理的自主決策可能引發用戶對隱私和控制權的擔憂，特別是在資料收集和使用方面。此外，訂閱制和廣告支持的AI代理可能在推薦服務時存在利益衝突，可能優先推薦對自己有利的選項，而非最適合用戶的選擇。」

3. 邊緣AI：提升生活效率的新技術

邊緣AI則是以快速回應為主，它能夠在本地端快速處理數據，使得某些應用場景下不再需要依賴雲端的長距離傳輸。例如，在札幌的一家藥局，利用邊緣AI技術進行顧客的臉部辨識，這樣的處理方式讓反應速度更快，更符合即時性的需求。

邊緣AI的應用提高了即時性，並降低了對網路連接的依賴，尤其在需要高速反應的應用中（如自駕車、醫療監測）是不可或缺的。同時，邊緣AI能夠保護用戶隱私，因為資料是在本地處理的，這樣也降低了資料外洩的風險。

然而，邊緣AI也面臨性能與成本的取捨，本地運算可以提高速度和隱私，但可能增加硬體成本和能源消耗。企業在設計系統架構時，需要在雲端和邊緣計算之間做出平衡，以最佳化性能和成本。

4. 關鍵概念整理：AI的三大趨勢

(1)AI代理

未來，AI代理會變成我們的生活助理，幫助我們解決日常中的各種繁瑣事務。從安排晚餐、查找資料到處理日常生活中的瑣事，AI代理會越來越智能化，並普及到每個家庭中。

(2)邊緣AI

邊緣AI是將AI推論的系統放在本地端來加速反應時間，例如札幌的藥局利用邊緣AI進行顧客的臉部辨識，以快速反應來提供更好的顧客服務。這樣的技術使得某些應用場景下不必依賴雲端，提供了更高效的服務。

(3)AI硬體市場的競爭

NVIDIA目前在AI硬體市場占據主導地位，但Intel與AMD正攜手合作挑戰其領導地位。硬體市場的競爭將直接影響AI技術的發展速度和應用範圍，促進性能更強、成本更低的AI硬體解決方案的誕生。

5. 林之晨的5大金句，揭示AI的未來趨勢

「AI代理將成為你生活中的小助理，幫你處理所有繁瑣的事務。」

「技術的民主化會讓每個人都負擔得起高端的服務，從高端到普及的過程，就是AI代理正在走的路。」

「邊緣AI讓本地端的反應速度大幅提升，讓即時性的應用更貼近生活。」

「未來的世界是B to AI to C的世界，AI代理會成為企業與消費者之間的重要橋樑。」

「要保持對AI的批判性思考，AI有它的偏誤，我們不能完全相信它。」