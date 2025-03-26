醫療廢棄物成災難？　紐西蘭8成醫院使用循環再製醫材

▲據統計，在台灣2.2萬間的醫療院所，每年平均產生約14萬噸的一次性醫療廢棄物。（圖／CFP）

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據統計，在台灣2.2萬間的醫療院所，每年平均產生約14萬噸的一次性醫療廢棄物，相當於1,500座台北101的高度，幾乎全都進焚化爐，但其實許多是有機會重新消毒清潔再使用的醫材，需政府出具標準規範及監管。也需專業回收再製業者投入！

紐西蘭B型企業 Medsalv 是以循環經濟原則來回收、修復和再製造的製造商，處理如病人轉移床墊、預防深部靜脈栓塞的袖套、血壓袖帶和止血帶及醫療鞋套等的醫材的再清潔及滅菌；透過延長醫材料的使用壽命和資源節約，使醫院減少成本，更減少原本新產品製造的環境排放負擔。目前紐西蘭8成以上，有66家的醫院都使用Medsalv的再製醫材。

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▲紐西蘭B型企業Medsalv是以循環經濟原則來回收、修復和再製造的製造商。（圖／翻攝自Medsalv）

Medsalv創辦人暨CEO奧利佛·亨特(Oliver Hunt)的家族都在醫療保健界，他說在準備機械及工程管理碩士學位論文時需要一個好題目，且當時正與擔任骨外科醫生的叔叔談到醫療器材使用的浪費時，直覺這是改變產業的好機會！

他繼續：「醫療保健原是一個對人類福祉相當重要的產業，但在紐西蘭，約有1700噸的一次性醫療廢棄物，這對環境而言是一場災難。若能使用再處理的醫材，紐西蘭可減少整體環境排放，國家也可減少蓋焚化爐的成本，醫療院所更可每年節省1億紐西蘭幣(約新台幣19億元)成本 。」於是2017年在他的母校坎特伯雷大學的新創育成加速計劃ThincLab的資助之下創辦了Medsalv！

但一次性醫材真的可以再使用嗎？

亨特說：「除侵入性的一次醫材之外，多數製造商在其他許多的醫材仿單上都寫一次性使用，是因他們需提出驗證的程序，以確保這些產品可安全地再次使用；但他們通常選擇不驗證，好賣出許多一次性昂貴的產品！另，據美國FDA研究也發現，醫材會被標記為一次性使用，是因製造商不進行所需的研究來證明該醫材可重複使用。」

台灣的《康健》雜誌也報導醫材仿單雖大都寫一次性使用，因對製造商而言，病人用一個換一個才會增加銷售量。

但Medsalv決心投入再回收使用的合法製造，為每種醫材進行研究和驗證，且維護原製造商所需的所有文件和監管註冊。工廠再製造流程除符合超過紐西蘭法規，且通過BSI認證的ISO13485醫材品質管理系統標準 ，每件醫材的清潔過程會經過分類並視情況接受適當的消毒或滅菌，重新測試、貼標和包裝等，每段流程之間更進行多次檢查及數位監控可確保再加工的醫材與全新醫材具有相同的品質。

現在醫院客戶只需要支付Medsalv過去使用一次性新醫材價格的40%至75%，且與掩埋或焚燒的處理費用相比，再處理的醫材可節省80%以上的費用，且大幅降低醫院的碳排。

客戶之一的南十字醫療院所的永續發展負責人凡妮莎·內文(Vanessa Neven) 表示，一次性空氣輔助轉移床墊，以前在使用後會被當垃圾填埋，但現在由Medsalv收集、清潔和再處理就可使用了。

奧克蘭市立醫院則說，使用Medsalv再清潔處理的醫材價格不僅比購買一次性更划算，更有優質的客戶服務，因採購他們的產品直接降低了我們的碳排！

亨特更說，Medsalv與醫療院所的採購團隊及各類設備製造商和供應商密切合作，提供包括產品分析、低環境衝擊設計和材料的建議，及處置或回收成新產品潛力的討論，希望有讓更多醫材製造商看到從源頭就設計能循環再利用的價值！

●本文獲授權,轉載自「B型企業協會」。專欄觀點不代表本網立場。