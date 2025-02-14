NG有機香蕉變零食　投入350萬美金確保農民福祉

▲有機香蕉。（ETtoday資料照）

●B型企業協會

人們很容易認為平價的香蕉是理所當然的，《富比士》雜誌報導，它那黃澄澄的外表看似陽光明媚，但種植香蕉的農民卻面臨著極大的困境。因傳統種植香蕉在大型單一栽培的農場，密集種植的農法致土壤退化，迫使農民持續依賴化學肥料和殺蟲劑，危及當地水資源及工人和周邊社區人們的健康。更糟糕的是低廉的市場價格進一步的低工資和惡劣的工作條件。

支付原住民農民30%的溢價，支持再生有機農法種植

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美國B型企業Barnana是以NG有機香蕉及大蕉為原料製作升級回收零食的品牌，其核心價值觀是包括向1,500 名小型原住民農民支付30%的溢價，且以再生有機農法種植有機香蕉和大蕉。Barnana 在疫情其間的兩年銷售額翻倍，且收購了其拉丁美洲供應和製造長期合作夥伴 Agroapoyo，繼續推出新產品；確保了Barnana 可採購及生產足夠的商品來滿足不斷增長的訂單，更為小農提供可靠的收入來源。

▲美國B型企業Barnana是以NG有機香蕉及大蕉為原料製作升級回收零食的品牌。（圖／potatopro）

小農的難處是只能把握作物的某個時刻採收，更因缺乏資源保存，長期被以低價購買的中間商所剝削。但 Barnana 採購NG香蕉並支付合理價格給這些小農生產者，也因此他們的辛勞努力便能進入全球食品市場，而消費者購買這些產品就等於幫助這些急迫需要的農民。

Barnana 厄瓜多 CEO 納爾瓦茲(Narváez) 說：「我們的成長能讓亞馬遜地區的農民每月有約350美元的收入，這遠遠超過以前每家每月 80 美元的收入，更希望在未來五年內將這數字再翻一番。」

如此，能使更多的原住民小農得到資助及訓練 ，且能建設社區基礎設施，更使當地人無須遷移到城市，便能留在當地謀生。且在這些易受氣候變遷影響的地區支持並維持再生農業，更可防止森林被砍伐的威脅。

《FoodNavigator》媒體訪問Barnana共同創辦人山普利希(Caue Suplicy)：「升級回收並不符合目前傳統線性經濟下的食品供應鏈運作，但隨著零售商和消費者看到這永續商品的價值，整個產業的採用範圍將擴大，影響力也越來越大。」

「過去批評者懷疑我們有能力靠著NG格外品建立一個蓬勃發展的多元化業務，但產品線的擴張及成長卻證明他們是錯的。我們的香蕉及大蕉棒極了， 可像玉米或像馬鈴薯一樣，潛力無窮無盡！」

隨著大型民生消費性用品公司正在做出更永續和更公平的長期承諾，證明小型公司像是Barnana對其供應農民夥伴實現更公平的承諾及對升級循環商模和再生農業的促進，不僅走在前頭，更吸引消費者買單。

讓更多人瞭解種植香蕉社區需要更多的關注

加拿大B型企業Equifruit 於2006 年在蒙特婁成立 ，是北美領先的公平貿易認證香蕉進口商，使命是透過採購公平貿易認證的產品，以確保其生產和貿易中的公平待遇、農民報酬和環境責任，來改變傳統香蕉種植所陷入的社會困境。Equifruit已成功上架多倫多的連鎖雜貨店Longo’s及紐約的Costco。

Equifruit 不止支付公平貿易價格加惠農民，更透過社區保證金（Fairtrade Premium）機制來直接影響供應夥伴的當地社區，採購18公斤需要額外多1美元的資金，這基金可由當地居民投票該如何使用。至今，Equifruit 已捐超過350萬美元(約新台幣1.1億元)的資金，用於興建學校、住宅區、維護土壤健康、飲用水過濾系統、在當地植原生樹等。

Equifruit 的CEO珍妮‧科爾曼說：「在厄瓜多的供應夥伴因多年的單一種植而面臨土壤乾旱，因此他們將資金投資於一家生物發酵和堆肥小型工廠，所有130 名合作社成員都可免費獲得天然肥料。透過將天然肥料，他們可最大程度地改善土壤健康並提高水果的產量和品質。且已種植了超過 10 萬棵原生樹種來支持當地的生態系統。農民也用資金改變包裝廠洗滌盆的尺寸和創建循環水過濾系統，大幅減少了用水量。」

「哥倫比亞的供應夥伴正建造 57 套低收入住房，且投資造林和保護當地紅樹林，並將其香蕉田農場的很大一部分保留為周圍的森林保護區。尼加拉瓜的供應夥伴運用資金支援168個工人家庭提供他們上學和大學獎學金。」

▲Equifruit 有趣的溝通方式圈粉消費者買單！（圖／settingmind）

她繼續：「還有許多人從來沒有質疑過香蕉如何能永遠便宜及為何香蕉價格不隨著通貨膨脹而變化。因此這就是我們的品牌存在的意義，讓人們思考他們的香蕉來自哪裡、誰種植的以及在什麼條件下種植的。我們不是抓住消費者用很嚴厲的對他們說，而以幽默的方式進行溝通，同時始終將訊息重點帶回公平貿易及公平支付農民及其家庭、社區的重要性。我們的溝通能讓人開懷大笑，就能化解一些因沉重問題而來的緊張氣氛，消費者也就更容易理解這當中的問題所在！」

「更關鍵的是我們的成長反應了消費者對溝通訊息的共鳴與認同，他們以實際的購買行動證明只貴一點價格（購買Equifruit 香蕉每年只會讓消費者多花約 7 美元）的公平貿易香蕉是他們的心頭好；更讓擁有36家分店的Longo’s 雜貨店決心成為北美第一家只銷售公平貿易香蕉的通路商，這些都讓我們感到非常自豪！」

●本文獲授權,轉載自「B型企業協會」。專欄觀點不代表本網立場。