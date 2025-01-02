台灣資本市場新雙引擎：AI與永續並行

▲永續發展不僅是台灣企業成功進入IPO市場的關鍵因素，更是未來資本市場增長的核心動力。示意圖：紐約證券交易所。（圖／路透）

記者潘姿吟／台北報導

2024年，台灣IPO市場在全球經濟挑戰下表現優異，掛牌家數與募資額雙雙創下新高，分別達67家和新台幣576億元，顯示出台灣資本市場的強勁動能。其中，AI 與永續，兩大熱門議題，也將是驅動台灣資本市場發展的雙引擎。展望2025年，資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧提醒，ESG永續資訊的揭露複雜度堪比財報，企業如欲進入資本市場，應儘早與會計師及券商討論IPO策略，並提前規劃完善的揭露流程和系統，確保符合主管機關及投資人對永續資訊的要求。

永續經營：企業在IPO市場的競爭優勢

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2024年，台灣的IPO市場不僅吸引了傳統產業，還迎來了大量專注於綠能環保、數位雲端、智慧醫療等新興行業的企業，反映了國際和台灣市場對永續發展議題的高度關注。隨著全球投資者越來越重視企業的環境、社會與治理（ESG）表現，企業在資本市場的競爭力，也不僅僅取決於其財務數據，更關乎其如何實踐永續發展和社會責任。

根據PwC的調查，71%的投資人表示，企業應該將ESG及永續概念融入經營策略中。而台灣資本市場的改革，也在推動企業更加注重永續資訊的披露。例如，金管會於2023年發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」要求，從2025年起，所有實收資本額20億元以下的上市櫃公司，必須編製永續報告書，進一步加強企業的非財務性資訊揭露。

這樣的政策與市場需求，讓具有高永續落實程度的企業，成為市場的寵兒，能夠更容易獲得投資人青睞。台灣的創新板和創櫃板的改革，也大大降低了創新型和中小企業的上市門檻，使得這些企業能夠更順利地進入資本市場，並為未來的發展奠定基礎。

▲2024年，AI技術與永續發展概念的交織，共同驅動了台灣IPO市場的發展。（資料照／中華電信提供）

AI與永續並行：台灣資本市場的新雙引擎

2024年，AI技術與永續發展概念的交織，共同驅動了台灣IPO市場的發展。根據PwC的《2024全球投資人調查報告》，超過7成的投資人表示，企業應該大規模部署人工智慧解決方案，並且增加在AI和人才方面的投資。這使得台灣的AI企業，在全球市場上扮演了至關重要的角色。台灣不僅在半導體領域擁有競爭優勢，同時在AI硬體設備的製造和應用上，也取得了顯著成就。

然而，AI技術的應用並非僅限於提升企業效率或獲利能力，還能助力企業實現永續發展目標。隨著政策的支持，台灣的數位雲端產業也在快速崛起，並在2024年迎來了4家成功掛牌的企業。

台灣IPO市場未來的永續前景

展望2025年，徐明釧指出，台灣IPO市場在證交所與櫃買中心積極推動下，以多層次資本市場架構與產業多元化發展，加上利多政策有助於打造友善籌資環境等因素，2025年上市櫃新掛牌家數前景持續看好。

針對溫室氣體盤查資訊揭露時程，全體上市櫃公司須於2027年完成溫室氣體盤查；並於2029年完成溫室氣體盤查之確信。此外，主管機關大力推動ESG永續資訊揭露接軌國際，並規劃自2026會計年度起，分三階段推動上市櫃公司採用國際永續準則理事會（ISSB）於2023年6月發布之S1「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及S2「氣候相關揭露」永續揭露準則。

▲隨著政策的落實與市場需求的增長，台灣的IPO市場將在2025年迎來更光明的前景，永續將成為未來企業發展的核心價值。（圖／路透）