義裕攜手紡織大廠康那香、至成　掀染整業「綠」革命

▲台灣染整大廠「義裕」，攜手康那香、至成紡織大廠，成立「超臨界無水染聯盟」，打造綠色紡織新時代，推動染整業綠色革命 : 「三高產業」華麗變身「三好產業」。（圖／義裕提供）

記者潘姿吟／綜合報導

台灣染整大廠「義裕」，今（18日）宣布，與康那香、女媧、至成、皇加、晉愷、群建、媽祖風帆等企業共同成立「超臨界無水染聯盟」，象徵著全產業鏈的共同決心，致力於推動綠色紡織、永續發展。

義裕新材料科技董事長謝曉慧表示，這次聯盟的成立，代表著業界首度以集體行動，將「超臨界無水染」技術全面導入產線，積極打造紡織綠色供應鏈，讓綠色紡織成為市場的新標竿。尤其在慶祝義裕創立六六周年的歷史關鍵時刻，決定從傳統水染技術跨越到無水染色技術，「超臨界無水染」不僅是技術上的革命性突破，更是對綠色永續信念的實踐。

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康那香總經理戴秀玲提到，康那香一直重視環保與永續議題，期待與義裕有更多的合作機會，一起為「共好」鋪展出最耀眼的未來。女媧企業則表示榮幸能參與義裕無水染整設施的計畫，並說明這不僅是一項技術創新，更是向歐美品牌客戶宣示實現永續目標的堅定承諾。

紡織生產中，染色環節耗水量驚人，污染問題亦嚴重。傳統染色技術每生產1公斤布料，需耗費多達100~150公升的水，並產生大量高污染的廢水。此外，製程複雜且耗能，導致小批量、多樣化生產成本居高不下，無法滿足現代市場的需求。

謝曉慧積極投入科技創新，並率先導入染色製程完全不使用一滴水的綠色科技「超臨界無水染色」(Supercritical Fluid Dyeing, 簡稱SFD)。因為「無水」，所以「無廢水」。因此，也完全無需任何污水處理裝備，可終極解決傳統水染之水污染難題。

更值得一提的是，使用二氧化碳作為染色介質，不僅真正做到「減碳」，而且使用過的二氧化碳可回收再利用，完美契合綠色循環經濟的永續理念。義裕新材料科技的這項創新技術，無疑將為紡織業帶來革命性的變革。對此，義裕新材料科技率先成為全球第一家將「超臨界無水染」技術，商業化並正式量產的企業。

至成不織布總經理賴建芳解釋，「超臨界無水染」技術的導入，將徹底改善傳統染整業高耗水、高污染、高能耗的困境，將昔日的「三高產業」變身為兼具環保、多元及高附加價值的「三好產業」。

▲義裕新材料科技董事長謝曉慧致詞。（圖／義裕提供）