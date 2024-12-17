新國病！4成台灣人有睡眠障礙　安眠藥用量亞洲第一

▲精神健康基金會公布2024年「全國精神健康指數調查」結果。左起「兩性生理專家」魏兆玟、精神健康基金會董事長胡海國、精神健康基金會執行長韓德彥、精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財。（圖／記者潘姿吟攝）

生活中心／台北報導

財團法人精神健康基金會今（17日）公布2024年「全國精神健康指數調查」結果，整體得分81.67，僅僅超過及格線80分。這項每兩年進行一次的調查，再次揭露一現象：每逢大選年，國人的精神健康得分就會下滑。精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財醫師表示，唯一的例外是2020年的新冠肺炎防疫年，當年全民團結抗疫，相較之下大選已沒這麼重要，精神健康得分因此提升至83.31分。

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▲精神健康基金會發布每2年進行一次的2024年「全國精神健康指數調查」顯示，國人「精神健康」分數出爐！每逢大選年就不開心。（圖／精神健康基金會提供）



這次的調查分為4個面向：心身健康、個人價值、生活掌握，以及家庭健康。其中，心身健康的總分為79.81，未達及格線，更是4個指標中得分最低的。其次是個人價值79.99分、生活掌握80.24分。唯一的亮點是家庭健康，得分為86.66分，顯示國人的家庭支持面向相對穩定。

至於心身健康的8項指標中，有6項超過30%的國人得分偏低，其中睡眠障礙最為嚴重。據統計，全台有40.9%成人（約654萬人）的睡眠狀況不佳，楊聰財醫師直指，睡眠障礙已成為一種「國病」，安眠藥用量更是亞洲第一。另一個得分不及格的是個人價值，顯示國人普遍存在動力不足、記憶力下降，甚至不覺得生活有意義的問題。

▲據統計，全台有40.9%成人（約654萬人）的睡眠狀況不佳，楊聰財醫師指出，台灣的安眠藥用量是亞洲第一。（圖／潘姿吟攝）

顯示國人仍普遍存在動力不足與記憶力下降，甚至不覺得生活有意義。他提到臨床常見狀況，「晚上睡不好來要『安眠藥』、白天精神不好來要『提神藥』。」現在很多人晚上睡不好就熬夜追劇、日夜顛倒，實在不行就找醫師開安眠藥，甚至靠酒精入睡，卻忘了失眠可能只是自身身心壓力的冰山一角，他最後強調，「能吃、能睡、能動、能笑」才是健康。

調查結果顯示，國人在精神健康生活上尚未做好妥善準備，尤其忽視的是學習新事物（36.0%，576萬人）和運動（28.8%，461萬人）。另外，參與實體活動（19.1%，306萬人）和助人行動（18.3%，293萬人）也是被忽視的項目。

精神健康基金會董事長、台大醫學院名譽教授胡海國提出7大指標，供國人自我檢視，包括學習新事物的興趣、一周運動時間、參加實體活動的重視程度、常幫助他人、健康檢查的重視程度、是否覺得自己造成他人負擔以及經濟壓力的大小。此外，該基金會也提供精神健康評量，供人檢測精神健康指數。



▲台大醫學院名譽教授、精神健康基金會董事長胡海國提出7大指標，供國人自我檢視。（圖／記者潘姿吟攝）