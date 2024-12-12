推出一站式碳數據解析平台　櫛構科技獲得創新獎勵

▲櫛構科技在數位發展部「通訊傳播社會價值創新獎勵」中，榮獲具創新通傳價值大獎。桃園市長張善政（右）4日親自出席頒獎典禮。（圖／櫛構科技提供）

生活中心／綜合報導

櫛構科技在近千個提案中脫穎而出，獲得數位發展部「通訊傳播社會價值創新獎勵 – 公益創新類」大獎。此次競賽歷時一年半，櫛構科技經過層層評選與嚴格的「營運驗證」及「永續營運」實績評比，榮膺「具創新通傳價值」大獎。桃園市長張善政4日親自頒獎表揚，展現桃園市政府對永續與創新的高度肯定。

櫛構科技結合AI軟體與ESG顧問，打造出一站式「CHAP碳數據解析平台」（Carbon-data High-res Analysis Platform）。該平台從廠房到交通，協助政府、企業、協會等各組織簡化流程，從原物料到廢棄物的全生命週期中，找出迫切減碳熱點，展開對應減碳行動。

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櫛構科技執行長李緯明表示，他們以正確且合規的機制來協助碳中和的實踐，而非將碳權視為衍生性金融商品的漂綠工具。他們樂見各地方政府願意做對的事，落實減碳目標，非一昧告訴市民減碳能賺大錢。CHAP平台提供準確碳數據變化與趨勢分析，協助逐漸實踐減碳路徑。近期也協助協會、學校活動會議自動化計算碳排並執行碳中和。

產品長洪從豈進一步指出，平台已於臺南市公車業者、新北市校園及南投縣教育處等多領域取得實績。數據治理是減碳行動的關鍵，透過雲端平台精進行碳排查，找出碳排熱點，幫助活動主辦方進行調整減少碳排，並避免漂綠情況發生。此外，CHAP平台自動化地計算並搭配永續顧問服務，確保數據計算的一致性，大幅降低手動計算帶來的人為誤差，為各類活動提供數據驅動的低碳分析基礎，助力減碳目標的實現。