【廣編】邁向淨零！ 電通行銷傳播集團通過BSI全球首例ISO 14067廣告投放碳足跡查證

▲電通行銷傳播集團正式取得國際第三方驗證單位BSI（英國標準協會）ISO 14067產品碳足跡查證。

圖、文／電通行銷傳播集團提供

電通行銷傳播集團宣布數位廣告投放服務計算碳足跡，正式取得國際第三方驗證單位BSI（英國標準協會）ISO 14067產品碳足跡查證。此為BSI全球第一張廣告投放碳足跡查證聲明書，不僅代表電通集團持續領先業界的創新服務，亦展現2040年前達成淨零的決心，並承諾攜手客戶、代理商與媒體夥伴，加速實踐美好創意，低碳行銷的願景。

電通集團媒體事業群執行長暨貝立德總經理盧炳勳表示：「在廣告投放碳足跡領域，全球電通持續領先業界研發解決方案，以回應客戶對計算範疇三(SCOPE 3) 的碳排需求；電通台灣也積極投入碳排計算器在地應用，並導入產品碳足跡的盤查與查證。透過與台大環工所的合作，再加上BSI嚴謹查證，我們在全球廣告投放碳足跡查證中創下前所未有的里程碑。未來，我們預見客戶對於範疇三碳排計算的需求將增加，勢必帶動行銷傳播產業的變革。作為業界領導者，電通責無旁貸，除了做好自身的淨零轉型，也承諾以創新為本，加速打造客戶、代理商與媒體夥伴的永續淨零生態圈。」

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長久以來，電通行銷傳播集團堅定貫徹B2B2S（Business to Business to Society）企業理念，透過每個商業營運行動，發揮對社會的正向影響力。此次取得碳足跡國際查證是電通集團的重要里程碑，更是推動產業邁向淨零的起始點。展望未來，電通集團承諾將與客戶、代理商與媒體夥伴共同合作，推動整個行銷傳播產業，邁向永續轉型的未來。