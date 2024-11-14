全球唯一「AI」全自動洗機車設備　 COP29展現台灣製造力

▲全球唯一省水省電的AI全自動洗機車設備，日前在第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會上發表。（圖／藍斯特企業提供）

生活中心／綜合報導

「聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會」（UNFCCC COP29）（11日）於亞塞拜然巴庫舉行，台灣的藍斯特企業股份有限公司與「50淨零解方聯盟」，以NGO的角色受邀參加，並於大會藍區展出全球唯一的省水省電AI全自動洗機車設備——XMOTO。藍斯特企業股份有限公司董事長葉家瑋表示，此設備集智能與環保於一身，從創新出發展現環境保護與企業社會責任（ESG）實踐上的決心。

藍斯特企業透過與「50淨零解方聯盟」合作，進一步參與菲律賓的農業榮邦計畫，以此作為向全球展示其產品符合聯合國永續發展目標（SDGs）第12項「消費者責任生產」的實際行動。

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▲藍斯特企業股份有限公司葉家瑋董事長，日前在第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會上發表XMOTO AI全自動洗機車設備。（圖／藍斯特企業提供）



葉家瑋說明，XMOTO AI全自動洗機車設備，能在3至5分鐘內完成機車清潔，並延長機車外殼壽命達40%，大幅提升使用者的品牌形象至200%。此外，設備採用AI智能化操作，提升了清潔效率，也顯著減少水電資源的消耗；換句話說，企業可藉此為員工和顧客提供具環保意識的服務，進一步減少水資源的使用，成為實踐企業社會責任的一個高效的選擇，成為企業推動綠色轉型的關鍵夥伴。

▲全球唯一省水省電的AI全自動洗機車設備，採用AI智能化操作，提升了清潔效率，也顯著減少水電資源的消耗。（圖／藍斯特企業提供）