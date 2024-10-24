160萬助女性創業　2024「渣打女力創業獎」得主出爐！

▲2024「渣打女力創業獎」前十名參賽企業與評審委員合影。（圖／渣打銀行提供）

生活中心／綜合報導

為了培育女性創業家，渣打國際商業銀行推動了專為女性創業者設計的培力課程，主要針對員工數10人以下的微型企業。今年，共有31個專注於科技創新、社會共融及環境永續這三大核心領域的女性創業團隊參加了「渣打女力創業獎」的競賽。最終，陪灶企業社創辦人陳昀鎂、珄笙工作室共同創辦人陳亞筑，以及大島嶼群相有限公司負責人陸以寧，分別榮獲獎項。

渣打銀行總經理邢保利表示，透過深入調查，發現女性創業者最迫切需要的為資金、人脈及社群支持。因此，希望成為女性創業者可靠後盾的「渣打女力創業獎」，僅提供專業師資及資金，更邀請內部員工擔任一對一志工導師，結合銀行資源，舉辦串接領導力共學交流活動，以及傑出女企業家分享會，以協助擴展「女性創業家生態圈」。

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首獎得主陪灶企業社的使命是以台灣土窯柴焙桂圓為代表產品，並以永續發展為核心價值。第二名珄笙工作室的目標是通過創建回收寶特瓶再製毛線品牌，傳達環保、公益與人文關懷的核心價值。第三名大島嶼群相有限公司則致力於透過醬文化傳承長輩故事與飲食文化，藉由青銀共創經濟，將這些珍貴的文化與味道帶入消費者的日常生活中。

林宣政執行長於頒獎現場表示，「渣打女力創業獎」為女性創業者提供了絕佳的起步舞台，展現了促進社會共融、推動科技創新及實現環境永續的可行商業模式。

今年度獎項的評審團，由台北市產業發展局中小企業輔導服務中心執行長林宣政、識富天使會聯合創始人暨執行長陳怡蓉、淨毒五郎創辦人鄭伊伶、勵馨基金會副執行長王淑芬，以及渣打銀行個人金融事業處暨客戶經驗管理處處長張益瑄共同組成。總獎金高達新台幣160萬元，前3名團隊將分別獲得新台幣40萬元、30萬元和20萬元的資金支持，進入複審的每家微型企業也可獲得10萬元獎勵金。

▲渣打銀行個人金融事業處暨客戶經驗管理處處長張益瑄與第一名得獎企業陪灶企業社陳昀鎂合影（圖／渣打銀行提供）