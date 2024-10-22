《全球塑膠公約》年底決戰釜山　萬眾目光聚焦無塑未來

▲綠色和平與國際藝術家丹·安克（Dan Acher）合作一項全球環境藝術行動「萬眾矚目」（We are watching），和全球公民監督各國政府解決塑膠危機！（圖／綠色和平提供）

生活中心／台北報導

綠色和平與國際藝術家丹·安克（Dan Acher）合作一項全球環境藝術行動「萬眾矚目」（We are watching），11 月 25 日至 12 月 1 日，多國領袖將齊聚韓國釜山，展開《全球塑膠公約》第五次談判會議（INC 5），這是預期的五輪談判中最關鍵的一役。現場將升起這幅由全球公民的照片集結成的巨大馬賽克眼睛旗幟，傳遞塑膠危機迫切需要解決的訊息給各國領袖。

綠色和平將參與會議，見證並確保各國代表在談判過程，得以聚焦在積極源頭減塑的解方，阻止石化產業業者干擾議程。與此同時，綠色和平行動者將在談判會場外，升起一面「萬眾矚目」的巨型旗幟。這面旗幟由全球 14,000 張照片拼成一隻巨大的馬賽克眼睛，高懸於天空，象徵全球公民監督各國領袖以人民與環境為優先，制定強而有力的《全球塑膠公約》。

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▲點擊並上傳照片，頭像與對無塑未來的期待，將高懸於談判會場，與全球公民一同見證終結塑膠時代的歷史時刻。

《全球塑膠公約》是什麼？談判進展到哪了？

聯合國《全球塑膠公約》是一份解決世界各地塑膠污染問題的國際協議，其規範涵蓋塑膠生產、消費到棄置整個週期，制定規範標準與實行目標，是全球源頭減塑的關鍵工具，被喻為自《巴黎氣候協定》以來最重要的國際環境協議。

目前，來自世界各地的政府、企業和環保團體正在積極談判《全球塑膠公約》的條文內容，目標在 2024 年底達成一個具有法律約束力的正式協議，意味著簽署的國家必須嚴格遵守協議內容。

▲綠色和平與國際藝術家丹·安克（Dan Acher）合作全球環境藝術行動「萬眾矚目」（We are watching），和全球公民監督各國政府解決塑膠危機。（圖／綠色和平提供）

談判成效的好與壞

《全球塑膠公約》談判自 2022 年 11 月開始，至今已完成四輪會議：前四輪談判有進展、有挑戰。正面成果包括各國代表逐漸達成共識，討論塑膠減產、重複使用以及保護原住民智慧的公正轉型。綠色和平也聯合多個民間團體積極推動塑膠減產，並凝聚了部分國家的支持，在第四輪談判後，已有 40 個國家或地區簽署了《通往釜山──原生塑膠宣言》（Bridge to Busan Declaration on Plastic Polymers），同意於第五輪談判會議中推動「塑膠減產」加入公約條文。

然而，談判也面臨阻礙，特別是石油及塑膠生產國的拖延策略和既得利益者的干擾，使得談判進度緩慢，且未能在第三輪完成條約草案，第四輪的協商進展也偏離減少塑膠生產的核心目標。

▲▼綠色和平與國際藝術家丹·安克（Dan Acher）合作一項全球環境藝術行動「萬眾矚目」（We are watching），和全球公民監督各國政府解決塑膠危機！。（圖／綠色和平提供）

《全球塑膠公約》是應對全球塑膠污染危機的關鍵轉折點，如果此刻不採取任何行動，塑膠生產將在2050年前增加三倍，人體健康、海洋生態、野生動物生存以及氣候危機勢必加倍惡化。因此，必須緊抓這次第五輪談判的關鍵機會。

綠色和平表示，代表團將全力推動聯合國代表達成以下目標，爭取一份強而有力的《全球塑膠公約》：

● 2040 年將塑膠減產 75%，有助全球將升溫控制在攝氏 1.5 度內

● 推動低碳、零廢棄和重複使用的規範

● 制定具法律約束力的條文，涵蓋從生產、消費到棄置的整個週期，並落實污染者付費原則

● 以人權為核心，消除環境不公與社會不公

目前全球已有近300萬人連署響應《全球塑膠公約》，數百萬雙的公眾之眼不僅壯大了全球減塑運動的聲勢，也讓綠色和平代表團能將您對終結塑膠污染的期望清楚呈現於聯合國談判桌。透過這股強大的關注壓力，我們正促使政治領袖與企業代表將「減少塑膠產量75%」和「推廣重複使用」納入公約的共同目標！

▲綠色和平與國際藝術家丹·安克（Dan Acher）合作全球環境藝術行動「萬眾矚目」（We are watching）。（圖／綠色和平提供）