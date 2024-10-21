碳權可抵環評、碳費　田建中：拚4年後接軌ETS碳交易

▲碳交所總經理田建中表示，長期來看，碳權的剛性需求一定存在，並期望未來3、4年後，可以接軌ETS碳交易機制。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／高雄報導

台灣進入碳有價時代，碳交易成為推動產業減碳與綠色經濟轉型的關鍵。碳交所總經理田建中，今（21日）在「國內減量額度交易平台啟用典禮暨企業分享會」，對記者說明，國內碳權除了能用於碳中和，還有兩大法定功能：一是環評增量抵換，企業擴廠增加碳排的1/10必須取得國內碳權，並有10年計畫；二是國內碳權可以抵減碳費徵收計算的排放額度。他強調，長期來看，碳權的剛性需求一定存在，並期望未來3、4年後，可以接軌ETS碳交易機制。

碳交所董事長林修銘說明國內減量額度交易平台的5大特色：上架多元產業碳權、經濟誘因加速淨零、指定平台保障交易安全、交易機制接軌國際、以及透明碳權交易市場。

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田建中也指出，國內碳權與碳費徵收的強制性規約不同，碳權主要是透過經濟手段，利用市場力量，達到企業自主減碳的目標。目前第一批上架的6個案子、總上架額度為6,080公噸二氧化碳當量，價格介於 ,500-4,000元/公噸二氧化碳當量。他期望未來3~4年，可以過渡到「總量管制排放交易」（ETS）機制，也就是納入管制的企業針對其排放購買碳權憑證。

環境部已核准37家、約2,000萬噸的抵換專案。企業在通過抵換專案後，可以評估是否申請上架。只是，目前尚未出現第1筆國內碳權交易。對此，田建中解釋，碳權交易市場剛起步，買賣雙方仍在觀望。由於環評涉及企業擴廠的資本支出，需要內部跨部門評估才會做出決策。此外，有些企業因有擴廠需求，取得碳權會留作「自用」而不願售出。

▲碳交所攜手跨部會啟動國內減量額度交易平台。（圖／記者潘姿吟攝）