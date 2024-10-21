中鋼一座煙囪「碳排」超過台北市　陳其邁：政府支持措施應跟上

▲高雄市溫室氣體排放量遠高於台北市，高雄市長陳其邁呼籲中央政府支持企業減碳調適。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／高雄報導

高雄市長陳其邁今（21日）出席「國內減量額度交易平台啟用典禮暨企業分享會」時表示，高雄市溫室氣體淨排放量達5,235萬公噸，其中82%來自工業，約佔全台溫室氣體排放量的兩成，遠高於台北市。他特別指出，僅中鋼（2002）一家，每年碳排放量就達2,400萬公噸，其一座煙囪的排放量就超過台北市一年總排放量。隨著碳費的課徵，這對大型企業而言，挑戰巨大。

面對碳費衝擊，陳其邁呼籲中央政府應未雨綢繆，透過投融資或補助等措施，支持企業在減碳調適過程中維持營運穩定，避免勞工失業成為社會問題。他特別強調，鋼鐵業是民生關鍵產業，對台灣的工業發展及住商建設至關重要，相關支持措施不僅是必要，更是為產業請命。

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目前，環境部針對碳費徵收訂定的標準為：企業年度碳排放量超過2.5萬噸的需開始繳納碳費，基本費率為每噸300元，另有每噸50元和100元的優惠費率。高雄市長陳其邁呼籲，對於有良好的自主減碳計畫或技術的企業，政府應提供相應的補助，金融機構也應積極支持，無論是在股票市場、投融資過程、金融資產或綠色金融等方面，予以訂定具體目標，幫助產業加速轉型，而非僅將補助資金集中在交通、運輸等範疇3領域，這樣才能更為公平。

陳其邁分析，高雄的碳排多達5,235萬公噸，比台北1000多萬噸高出許多，其中光是中鋼就占比很大，中鋼的範疇1、2，就多達2400多萬噸。因此，金融業的投融資若用在大型碳排公司協助減碳排，對於產業淨零轉型幫助也會更大。他也希望金管會在發展綠色金融時，訂定優先順序，不僅把環境永續作為目標，若企業有好的減碳計畫也應獲得政府及金融業支持才對。

最後，陳其邁提到，高雄市是有氣候行動計畫的政府，未來會逐步落實監管機制。台灣碳交易所已於去年啟動，過去的碳排放負擔已經可以透過公平透明的市場交易，將碳權和減量額度轉化為支持產業轉型的動力。

從以往依靠道德驅動的減碳行為，到如今透過市場機制進行的碳交易，碳交易平台已成為推動企業減碳的重要工具，讓企業在追求永續發展的同時，亦能在碳市場中獲得相應的價值。

▲高雄市長陳其邁今（21日）出席「國內減量額度交易平台啟用典禮暨企業分享會」時表示，高雄市是有氣候行動計畫的政府，未來會逐步落實監管機制。（圖／記者潘姿吟攝）